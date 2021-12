Le prix du pétrole a augmenté en 2021 et a culminé à 85 $. Quelles sont les meilleures sociétés pétrolières et gazières dans lesquelles investir en 2022 ? En voici quelques-uns qui passent inaperçus : Earthstone Energy, Berry Corporation et DMC Global.

Tous les acteurs des marchés financiers ont suivi de près l'évolution du prix du pétrole cette année. Après être tombé en dessous de zéro en 2020 en raison de la pandémie de COVID-19, le rebond du pétrole était tout simplement impressionnant.

Il a culminé au-dessus de 85 $ avant de tomber dans la zone de support de 65 $. Néanmoins, la hausse de -40 $ aux niveaux actuels a entraîné un retournement de situation pour les sociétés pétrolières et gazières cette année.

Voici trois actions pétrolières et gazières qui passent inaperçues et que vous pourriez envisager d'acheter en 2022 : Earthstone Energy, Barry Corporation et DMC Global.

Énergie de pierre de terre

Le cours de l'action Earthstone Energy a augmenté de plus de 94 % cette année. Il s'agit d'une entreprise de The Woodlands, au Texas, active dans l'industrie de l'exploration et de la production de pétrole et de gaz. Elle exploite plus de 100 puits de pétrole et a été fondée en 1969.

Les BPA devraient augmenter considérablement au cours de la période à venir. Ainsi, le BPA devrait presque doubler au cours des prochains trimestres.

Earthstone Energy opère avec une marge bénéficiaire brute de 80,03 %, soit plus du double de la médiane du secteur. De plus, le ratio P/E Non-GAAP (FWD) est plus attractif que la médiane du secteur – 10,70 contre 11,19.

Berry Corporation

Berry Corporation est une société d'exploration énergétique américaine de Dallas, au Texas. Elle opère dans l'ouest des États-Unis et gère plus de 3 700 huiles en production nette. La société verse un dividende trimestriel et le taux de distribution des dividendes est de 71,43 %, tandis que le rendement du dividende TTM est de 2,44 %.

Sur les 8 analystes qui couvrent le titre, 2 ont des notes d'achat, 5 ont émis des notes neutres et un seul analyste a émis une note de vente. Au cours des deux prochaines années, le BPA devrait augmenter d'au moins cinq fois et atteindre 1,62 $.

DMC mondial

DM Global est une société américaine active dans le secteur des équipements et services pétroliers et gaziers. Basée à Broomfield, Colorado, elle emploie plus de 500 personnes et a été fondée en 1965.

Il s'agit d'une autre société qui prévoit d'augmenter régulièrement son BPA trimestriel au cours de la période à venir. Par exemple, le BPA pour le premier trimestre de l'exercice 2022 devrait augmenter de 350 % par rapport à la même période l'an dernier.