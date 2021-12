Meilleures entreprises de biocarburants à acheter en 2022 : Aemetis, Gevo et Green Plains.

Les biocarburants sont des carburants alternatifs dérivés soit de matières premières à base d'amidon (par exemple, l'éthanol de maïs) soit de matières premières renouvelables (par exemple, le diesel à base de biomasse). En outre, un autre type de biocarburant avancé est tout carburant dérivé de la cellulose, des matières premières renouvelables non alimentaires (par exemple, le biocarburant cellulosique).

Avec la transition verte en cours, les entreprises de biocarburants ont surperformé en 2021. Voici trois entreprises de biocarburants à acheter en 2022 : Aemetis, Gevo et Green Plains.

Aemetis

Aemetis est une entreprise américaine de Cupertino, en Californie. Elle exploite une usine d'éthanol en Californie, entre autres, et développe des technologies efficaces pour produire des biocarburants et des produits biochimiques.

Au début du mois, la société a annoncé un accord de 1,1 milliard de dollars sur le carburant d'aviation durable avec American Airlines. Néanmoins, Aemetis perd toujours de l'argent, affichant un BPA négatif au cours des cinq derniers trimestres. Mais les investisseurs sont optimistes, du moins si l'on en juge par l'évolution du cours de l'action – il est en hausse de plus de 400 % cette année seulement.

Les analystes sont également optimistes quant au cours de l'action. Sur les cinq analystes couvrant la société, tous ont émis des notes d'achat. Le Credit Suisse, par exemple, a maintenu sa cote d'achat avec un objectif de cours de 31 $.

Gévo

Gevo a son siège à Englewood, Colorado, et opère en tant que société de carburants renouvelables. Elle fabrique du carburant d'aviation et de l'éthanol durables, entre autres, et a été fondée en 2005.

Le cours de l'action Gevo a augmenté de plus de 66% au cours des douze derniers mois, et les investisseurs ont applaudi le récent accord avec Kolmar Americas. En vertu de l'accord, Gevo fournira à Kolmar Americas 45 millions de gallons d'hydrocarbures renouvelables, le plus gros contrat signé pour les carburants renouvelables.

Bien que l'accord soit une bonne nouvelle pour Gevo et ses actionnaires, la société n'a pas encore réalisé de bénéfices. Mais les analystes sont optimistes, étant donné que les trois suivant le cours de l'action ont des cotes d'achat. Le plus gros objectif de cours appartient à HC Wainwright & Co., qui voit l'action à 18 $.

Plaines vertes

Green Plains a son siège à Omaha, dans le Nebraska, et a été fondée en 2004. Elle produit et distribue de l'éthanol et exploite des installations de stockage, des terminaux de carburant et des wagons loués.

La société n'a pas encore réalisé de bénéfices, mais cela n'a pas empêché les investisseurs de faire des offres pour le cours de son action, en hausse de plus de 170% depuis le début de l'année. Très probablement, les investisseurs se concentrent sur la hausse prévue du BPA, estimée à 4,80 $ d'ici 2025.