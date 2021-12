Le marché des services informatiques devrait croître de plus de 10 % en TCAC d'ici 2026. Quelles sont les entreprises bien positionnées pour tirer le meilleur parti de cette tendance ?

Les services informatiques se sont développés au cours des dernières années et devraient croître dans les années à venir à un taux de TCAC supérieur à 10 %. Les services cloud, par exemple, ont gagné du terrain en raison de l'émergence de la plateforme basée sur le cloud, mais de nouvelles avancées dans l'industrie garantissent son expansion dans les années à venir.

Avant la nouvelle année commerciale, voici les meilleures sociétés de logiciels à acheter en 2022 : Salesforce, Informatica et CrowdStrike.

Salesforce

Salesforce est une société informatique de San Francisco, en Californie. Elle développe des solutions de cloud computing d'entreprise et se concentre sur la gestion de la relation client.

Le cours de l'action a augmenté de plus de 16 % cette année et a culminé au-dessus de 300 $. Bien que Salesforce ne verse pas de dividende, il fonctionne avec une marge bénéficiaire brute de 74,02 %, bien supérieure à la médiane du secteur d'environ 50 %.

La plupart des analystes sont optimistes quant au cours de l'action Salesforce. Sur les 95 analystes couvrant le titre, 28 ont des notes neutres et 4 ont des notes de vente. Les 63 autres analystes ont des cotes d'achat.

Informatica

Informatica est un nouvel acteur du secteur informatique basé à Redwood City, en Californie. Il connecte et gère les données sur des systèmes multi-cloud et a été fondé en 2021.

Tout comme Salesforce, la société opère avec une marge bénéficiaire brute bien supérieure à la médiane du secteur – 83,08 % contre 49,42 %. Au prix actuel du marché, la capitalisation boursière de l'entreprise est de 9,8 milliards de dollars et la valeur de l'entreprise est de 12,19 milliards de dollars.

CrowdStrike

CrowdStrike est une société informatique de Sunnyvale, en Californie. Elle fournit des solutions cloud localement et internationalement et a été fondée il y a dix ans.

La société opère avec une marge bénéficiaire brute de 73,76 %, bien supérieure à la médiane du secteur de 49,42 %. De plus, la croissance des revenus (en glissement annuel) dépasse de loin la médiane du secteur – 68,79 % contre 16,50 % de la médiane du secteur. En d'autres termes, CrowdStrike a réussi à augmenter ses revenus plus de trois fois plus vite que ses pairs.

Le cours de l'action, cependant, n'est allé nulle part cette année, s'échangeant latéralement et se situant actuellement à -1,03 % depuis le début de l'année.