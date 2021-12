Le marché des véhicules électriques est en train de changer radicalement alors que de plus en plus de véhicules électriques sont vendus dans le monde. Pour atteindre les objectifs liés au changement climatique, les gouvernements investissent massivement dans des programmes d'électrification.

Alors que beaucoup pensent que les États-Unis sont en tête du monde en termes de pourcentage de véhicules électriques vendus, c'est faux. En effet, les États-Unis abritent peut-être la plus grande marque de véhicules électriques, Tesla, mais en 2020, seulement 2% des voitures vendues dans le pays étaient électriques. Cela contraste fortement avec des pays comme la Norvège (75 % des voitures particulières vendues en 2020 étaient électriques), l'Islande (45 %) ou la Suisse (14 %).

Mais les choses sont sur le point de changer.

Le plan d'électrification de la Maison Blanche montre le potentiel d'électrification du pays. Le gouvernement est prêt à investir massivement dans un parc fédéral de 654 000 VE et à construire un réseau d'au moins un demi-million de bornes de recharge de VE d'ici 2030.

Et ce ne sont là que quelques chiffres destinés à donner une idée du nombre de véhicules électriques à vendre pour que les plans ambitieux se réalisent. On estime qu'aux États-Unis seulement, quelque 10 millions de véhicules électriques seront vendus en 2040.

Ayant tout cela à l'esprit, quels sont les meilleurs fabricants américains de véhicules électriques qui offrent une exposition au marché ?

Tesla

Tesla est l'une des plus grandes marques au monde et opère dans le monde entier. Le cours de l'action a récemment franchi la barre des 1 000 $ et reste acheteur malgré des valorisations exorbitantes. Par exemple, au niveau actuel du cours de l'action, Tesla se négocie à un ratio P/E de 149,24. Cela signifie que les investisseurs sont prêts à parier que l'entreprise tirera le meilleur parti de la tendance EV, prenant ainsi un risque sur ces valorisations.

General Motors

General Motors a récemment intensifié ses efforts en matière de véhicules électriques, et l'un de ses plus grands avantages par rapport à Tesla est qu'elle dispose d'une énorme quantité d'argent pour soutenir les plans d'expansion. Par exemple, la position de trésorerie disponible en 2021 est de 1,22 milliard de dollars, qui devrait atteindre 7,9 milliards de dollars d'ici 2024. Il s'agit de tout l'argent restant dans l'entreprise après le coût des affaires, et il peut être utilisé pour payer la dette ou étendre les opérations. .

Ford

Le cours des actions de Ford a augmenté de plus de 120 % cette année seulement, car les investisseurs apprécient la valorisation bon marché par rapport aux sociétés comparables. Ford se négocie uniquement à un ratio P/E de 8,2 et, contrairement à Tesla, il verse un dividende.