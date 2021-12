L'année commerciale 2022 commence par un flux d'événements économiques importants qui augmenteront la volatilité des marchés financiers – réunions OPEP-JMMC, procès-verbaux des réunions du FOMC et rapport NFP.

Les dernières semaines de bourse ont été lentes, les vacances de décembre ayant affecté la volatilité des marchés financiers. Cependant, le tableau changera complètement, car les trois principaux événements économiques de la semaine prochaine auront un impact sur les marchés : les réunions OPEP-JMMC, les procès-verbaux des réunions du FOMC et le rapport NFP.

Réunions OPEP-JMMC

La semaine prochaine, l'un des événements les plus importants pour les marchés financiers aura lieu mardi avec le début des réunions OPEP-JMMC. Les réunions sont suivies par 13 membres de l'OPEP et d'autres pays riches en pétrole. Le marché s'attend à ce que l'OPEP s'en tienne au plan et augmente l'offre de 400 000 barils supplémentaires par jour en février.

Les prix du pétrole brut se sont redressés en 2021 grâce à une croissance économique plus forte et à la maîtrise des approvisionnements par l'OPEP. La prochaine réunion sera suivie de près par les acteurs des marchés financiers pour évaluer ce que l'OPEP et ses amis prévoient à moyen terme.

Procès-verbal de la réunion du FOMC

Un jour plus tard, le procès-verbal de la réunion du FOMC est publié. La réunion du FOMC a lieu toutes les six semaines et trois semaines après que la Réserve fédérale a publié le procès-verbal ou les détails sur ce dont les membres du FOMC ont discuté.

L'événement de mercredi prochain est particulièrement important car les participants aux marchés financiers ont la possibilité d'obtenir plus de détails sur ce dont les membres ont discuté et ce qui a motivé les changements dans le dot plot. En tant que tel, attendez-vous également à une volatilité accrue des paires de devises en dollars américains et du marché boursier.

NFP

Étant donné que la semaine prochaine est la première semaine de négociation d'un nouveau mois, elle doit se terminer par le rapport sur les salaires non agricoles (NFP). Le rapport NFP est l'un des rapports économiques les plus attendus des États-Unis en raison du double mandat de la Réserve fédérale de stabilité des prix et de création d'emplois.

Alors que l'inflation dépasse le mandat de stabilité des prix, l'accent est désormais mis sur la création d'emplois. Supposons que le rapport NFP montre que la Fed se rapproche de sa définition du plein emploi. Dans ce cas, le marché l'interprétera comme un rapport haussier et anticipera un resserrement encore plus rapide de la politique monétaire.