La semaine à venir est pleine d'événements économiques importants qui peuvent faire bouger les marchés financiers : le président de la Fed Powell témoigne, et les données sur l'inflation et les ventes au détail sont attendues.

Après une première semaine de négociation relativement calme de l'année, la semaine à venir est pleine d'événements et de données économiques importants, principalement en provenance des États-Unis. Après que le rapport du NFP de la semaine dernière ait montré un marché du travail tendu, tous les regards sont tournés vers la Fed.

Goldman Sachs prévoit désormais quatre hausses de taux en 2022 et dix hausses d'ici le troisième trimestre 2024, bien au-dessus du consensus du marché. De plus, si la Fed commence également à procéder à un resserrement quantitatif, la situation financière change radicalement par rapport à l'année dernière.

Jerome Powell témoigne

Les traders en sauront plus sur les intentions de la Fed cette semaine. Demain, le président de la Fed témoignera devant la commission bancaire du Sénat sur sa nomination pour un nouveau mandat à la tête de la Fed.

Comme la Fed avait modifié son approche de la politique monétaire en considérant l'inflation comme n'étant plus transitoire, les traders examineront tout indice qui pourrait révéler la prochaine étape. Plus tôt dans la journée, Barkin de la Fed de Richmond a déclaré qu'une hausse des taux en mars était envisageable, et donc la confirmation de Powell en fera une certitude.

L'IPC de base américain devrait augmenter de 0,5% MoM

Un jour après le témoignage, les données sur l'inflation américaine sont attendues. Le marché s'attend à ce que l'IPC de base augmente encore de 0,5% MoM, et un taux plus élevé serait belliciste pour le dollar américain alors qu'une hausse des taux en mars devient certaine.

De nombreux économistes s'attendent à ce que l'inflation ait atteint ou atteindra bientôt un sommet. Si tel est le cas, les données de cette semaine offriront aux participants du marché de nouveaux indices sur les changements à venir de la tendance, le cas échéant.

Les ventes au détail de base de vendredi sont estimées à 0,2% MoM

Vendredi, les ventes au détail américaines de décembre révéleront l'état du consommateur américain. Les prévisions pour les ventes au détail de base sont une augmentation de 0,2%, et un chiffre plus élevé est de bon augure pour la vision belliciste de la Fed sur l'économie.

Dans l'ensemble, la semaine à venir est importante pour le dollar américain. Après le début timide de la nouvelle année commerciale, le dollar américain pourrait rebondir sur un témoignage belliciste et des données économiques positives.