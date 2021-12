La faiblesse du yen japonais (JPY) a été un thème dominant en 2021. Quels facteurs peuvent déclencher un rallye de la devise perçue comme une valeur refuge ?

Les actions se sont redressées en 2021, alimentées par d'énormes mesures de relance monétaire et budgétaire. L'un des effets secondaires d'un tel rallye est un JPY plus faible. Les investisseurs considèrent la devise comme une valeur refuge, et des actions plus élevées et un yen faible sont courants dans un environnement à risque.

Par conséquent, si un trader s'attend à un JPY plus élevé, les actions auront du mal à se redresser car le sentiment de risque se transforme en risque. Qu'est-ce qui peut déclencher un environnement d'aversion au risque et, ainsi, provoquer un rallye du JPY ?

Voici trois événements possibles : la fin du marché haussier américain, les tensions russo-ukrainiennes s'intensifient et la crise du COVID-19 s'aggrave.

Fin du marché haussier américain

Les marchés boursiers américains se sont redressés en 2021 et se préparent à clôturer l'année près des plus hauts. La fin du marché haussier déclenchera un rallye du JPY, selon la corrélation expliquée au début de l'article.

Certains ne sont pas d'accord, cependant. L'une des opinions les plus véhémentes concernant un JPY plus élevé indique que la devise ne peut pas s'apprécier en raison de la dette nationale japonaise atteignant 1,2 quadrillion de JPY de dette publique.

Cependant, il s'agit principalement de la dette intérieure détenue par la banque centrale. Ce qui est plus important à considérer, c'est le fait que les ménages au Japon détiennent 1,9 quadrillion de JPY d'actifs – et en hausse. De plus, environ 10 000 milliards de yens, soit environ 80 milliards de dollars, sont détenus à l'étranger dans des institutions.

Un événement sans risque peut provoquer une fuite vers la sécurité, et 80 milliards de dollars sortent d'autres actifs vers le JPY. La fin du marché haussier est un tel événement.

Les tensions russo-ukrainiennes s'intensifient

Un possible événement de cygne noir pour les marchés financiers est une escalade du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Les États-Unis ont récemment mis en garde l'Europe contre la concentration massive de troupes russes à la frontière ukrainienne. Une invasion de l'Ukraine peut déclencher un événement de cygne noir pour les marchés financiers et, par conséquent, un JPY plus fort.

La crise du COVID-19 va s'aggraver

Près de deux ans après le début de la pandémie, le virus a muté en de nombreuses variantes. La nouvelle variante, Omicron, est beaucoup plus contagieuse que les précédentes et est déjà devenue la dominante. C'est un rappel que la pandémie n'est pas terminée et que l'impact économique est loin d'être terminé. Par conséquent, une autre récession suffit pour déclencher une fuite vers la sécurité, et donc, un JPY plus fort.