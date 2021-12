La Chine a fait baisser la performance des actions des marchés émergents (ME) en 2021. Quels sont donc les principaux risques pour les actions des ME en 2022 et est-il sûr d'acheter ?

Au second semestre, la déroute des marchés d'actions chinois a affecté les actions des marchés émergents. Malgré la surperformance des actions taïwanaises en raison de la demande mondiale de semi-conducteurs, les pays de l'ASEAN ont sous-performé, en particulier ceux qui dépendent du tourisme, comme les Philippines ou la Thaïlande.

La poussée réglementaire en Chine a pesé sur les indices boursiers des marchés émergents. En conséquence, le MSCI EM, l'indice de référence pour les marchés émergents, est en baisse pour l'année, sous-performant les marchés en développement (DM) de plus de 20 %. Est-il prudent d'acheter des actions des marchés émergents en 2022 ? Si non, quels sont les principaux facteurs qui pourraient pousser les actions des marchés émergents encore plus bas ?

Le dollar restera fort

L'une des principales raisons pour lesquelles les actions des marchés émergents ont sous-performé en 2021 était la force du dollar américain. La plupart des économies émergentes sont lourdement endettées en dollars américains. Un dollar plus fort complique le service de la dette et pèse donc sur les économies des marchés émergents et sur la performance des actions des marchés émergents.

Le dollar devrait rester fort au premier semestre de l'année prochaine, et donc tout rebond éventuel des actions des marchés émergents se heurtera probablement à une vague de ventes.

La croissance chinoise va ralentir

La Chine devrait rester un problème pour les actions des marchés émergents. La croissance économique chinoise devrait fortement ralentir car la politique zéro-COVID-10 sera l'un des principaux freins à la croissance.

Un autre aspect à considérer est la croissance en glissement annuel des importations chinoises. Pour de nombreux investisseurs, il s'agit d'une approximation de la croissance des bénéfices des marchés émergents, et après avoir atteint des niveaux élevés en 2021, la croissance annuelle des importations suggère un BPA stable à négatif d'ici la fin de 2022.

Différentiel de croissance EM-DM

Enfin, le différentiel de croissance EM-DM fournit un soutien limité aux actions EM l'année prochaine. D'une part, nous avons un net ralentissement en Chine. D'autre part, il y a la croissance au-dessus du potentiel en Europe et aux États-Unis. Les deux permettent aux États-Unis et à l'Europe d'égaler la croissance de la Chine, ce qui rend les actions des marchés émergents peu attrayantes.

Dans l'ensemble, même si les valorisations semblent justes, les actions des marchés émergents devraient faire face à des vents contraires au cours de l'année à venir. Tant que les mesures de relance monétaire et budgétaire persistent dans les économies DM, la réduction du différentiel de croissance favorise les actions DM.