Principaux facteurs macroéconomiques susceptibles d'avoir un impact sur les marchés financiers l'année prochaine : l'inflation, l'incertitude des élections européennes et les divergences de politique monétaire.

La période des fêtes de fin d'année a paralysé l'activité des marchés financiers, mais les commerçants et les investisseurs planifient déjà l'année prochaine. Voici les trois principaux thèmes macroéconomiques à surveiller en 2022 : l'inflation, l'incertitude des élections européennes et les divergences de politique monétaire.

Inflation

Les gros titres sur l'inflation ont prédominé en 2021, mais l'inflation pourrait être proche d'un pic dans plusieurs juridictions. L'inflation de l'IPC ayant atteint un sommet en 40 ans aux États-Unis, elle a été principalement alimentée par le carburant et les véhicules neufs et d'occasion. Cependant, le loyer équivalent des résidences du propriétaire a également augmenté, ce qui pourrait être la clé des futures tendances de l'inflation.

Parce que les États-Unis sont la plus grande économie du monde, ils exportent l'inflation vers leurs partenaires commerciaux. Par conséquent, les traders surveilleront l'inflation globale car elle devrait se stabiliser dans les premiers mois de 2022 et chuter fortement à partir du printemps.

L'incertitude des élections européennes

L'élection présidentielle française est l'un des principaux événements à surveiller l'année prochaine. Si Macron remportait un second mandat, il devrait être haussier pour la monnaie commune et haussier pour l'Europe en général. Les piliers franco-allemands ont été testés récemment alors que les élections en Allemagne viennent de se terminer avec un nouveau chancelier et les investisseurs ont besoin de voir la continuité.

Des élections ont également lieu en Italie. Mario Draghi pourrait être nommé à la présidence, même si le récent soutien de Matteo Salvini abaisse cette probabilité. Dans l'ensemble, les élections européennes sont une inconnue pour les acteurs des marchés financiers car elles sont porteuses d'incertitude.

Divergences de politique monétaire

L'un des principaux domaines d'intérêt pour les commerçants et les investisseurs est la politique monétaire. Une divergence est observée entre les pays ayant des problèmes d'offre, comme le Royaume-Uni ou le Canada, et ceux qui n'en ont pas, comme la zone euro et le Japon. Les premiers serrent, les seconds non.

Dans le dosage de la politique monétaire mondiale, la Réserve fédérale des États-Unis joue un rôle particulier. Cela dépend du marché du travail, et cela sonnait plus hawkish que le marché prévu au second semestre 2021. Si le ton persiste, le risque est que la Fed resserre la politique monétaire beaucoup plus rapidement afin de