La pandémie de COVID-19 a modifié le comportement des consommateurs d'une manière jamais vue dans l'histoire récente. Les gouvernements et les banques centrales ont réagi rapidement, mais le soutien est désormais retiré. Alors quels macro thèmes à surveiller en 2022 ?

Alors que l'année touche à sa fin, les investisseurs positionnent leurs portefeuilles pour ce qui les attend. La pandémie a modifié le comportement des consommateurs et entraîné une hausse des prix due à des goulets d'étranglement.

Mis à part la pandémie, voici quelques thèmes majeurs à surveiller en 2022 : le consommateur américain en tant que clé de la croissance mondiale et des perspectives d'inflation, les efforts verts pour stimuler la croissance mondiale et la divergence de politique monétaire entre les deux principales banques centrales du monde – la Fed et la BCE.

La consommation américaine, clé de la croissance mondiale

Les États-Unis sont la plus grande économie du monde, la santé du consommateur américain est donc vitale pour la croissance mondiale. Les dépenses de consommation des États-Unis se sont remises de la crise pandémique, mais cela pourrait ne pas suffire.

En effet, les ventes au détail nominales ont augmenté d'environ 20 % par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. De plus, la forte demande de biens a créé des perturbations dans la chaîne d'approvisionnement et, par conséquent, de l'inflation. Ainsi, la dépense de consommation américaine est liée à la hausse des prix des biens et services.

Une chose, cependant, doit changer. Un examen attentif du graphique ci-dessus montre que les dépenses de services aux consommateurs aux États-Unis sont toujours inférieures aux niveaux d'avant la pandémie. Cependant, comme l'économie américaine est basée sur les services, le secteur des services a un impact plus important sur le PIB du pays. Par conséquent, un thème clé à surveiller l'année prochaine est la performance des services aux consommateurs américains, car ils ont le pouvoir de stimuler le PIB et, par conséquent, la croissance mondiale.

Des efforts verts pour stimuler la croissance

La lutte contre le changement climatique a déjà un impact sur l'économie. L'effort massif nécessaire pour atteindre le zéro net devient tangible, comme le suggère par exemple le fonds Next Generation EU. Près d'un tiers de ces fonds sont dédiés à la transition verte.

Alors que certains peuvent contre-argumenter que ce n'est que sur le papier, la réalité est différente. Hier, la Commission européenne a annoncé qu'elle avait déjà effectué son premier décaissement de 10 milliards d'euros en faveur de l'Espagne, au titre de la facilité pour la relance et la résilience.

En d'autres termes, l'argent a commencé à affluer et cela devrait affecter la croissance du PIB dans les principaux pays de la zone euro entre 2 et 6 %.

Divergences des politiques monétaires Fed/BCE

Enfin, et cela intéresse les cambistes, la Fed et la BCE ont annoncé des politiques monétaires divergentes. D'une part, la Fed prévoit de procéder à au moins deux hausses en 2022, tandis que la BCE s'est engagée à maintenir le taux directeur tel qu'il est. La divergence est suffisante pour créer des flux importants et impacter les marchés financiers.