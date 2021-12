Le 6 décembre 2022, Walgreens Boots Alliance publie ses résultats du premier trimestre de l'exercice 2022 à 07h30 CT . Les investisseurs s'attendent à un BPA de 1,32 $ sur le trimestre, et l'estimation des revenus annuels pour l'exercice se terminant en août 2022 est de 131,32 milliards de dollars.

Walgreens Boots Alliance est un leader mondial de la pharmacie de détail. Basée à Deerfield, dans l'Illinois, elle a été fondée en 1901 et emploie près de 260 000 personnes.

La société verse un dividende trimestriel et le rendement du dividende à terme est de 3,78 %. De plus, le ratio de distribution des dividendes est de 38,54 % et le taux de croissance des dividendes sur cinq ans est de 5,25 %.

Que montre la photo technique ?

Outre l'important dividende reçu, les actionnaires ont également profité de l'appréciation du cours de l'action. L'action est en hausse de +26,58 % depuis le début de l'année, et le tableau technique semble haussier.

À partir de 2019, l'action a fait une figure inversée de la tête et des épaules, et le prix génère de l'énergie pour dépasser la ligne de cou. La consolidation de l'épaule droite ressemble à un drapeau haussier, et une clôture au-dessus de la ligne de cou devrait déclencher davantage de hausse, car les traders techniques pousseront pour le mouvement mesuré vu au-dessus de 72 $.

Que disent les analystes du cours de l'action Walgreen Boots Alliance ?

Les analystes sont prudents quant au cours de l'action. Sur les 27 analystes couvrant la société, un seul a émis une note d'achat, tandis que 24 ont des notes neutres et 2 ont des notes de vente.

Plus récemment, le cours de l'action a été abaissé pour vendre chez Morgan Stanley avec un objectif de cours de 49 $, tandis qu'UBS a maintenu sa cote d'achat avec un objectif de cours de 52 $.

Et la valorisation ?

Le cours de l'action Walgreen Boots Alliance est attrayant du point de vue du ratio P/E. Son ratio P/E non-GAAP (TTM) est bien inférieur à la médiane du secteur – 10,04 contre 20,19. De plus, le ratio Price/Book pour les douze derniers mois est inférieur à la médiane du secteur d'environ -40%.

Une chose qui inquiète les investisseurs est la faible marge bénéficiaire brute de l'entreprise par rapport à la médiane du secteur – seulement 21,18 % contre 34,56 % de la médiane du secteur. Au cours actuel de l'action, la capitalisation boursière de la société est de 43,61 milliards de dollars et la valeur de l'entreprise est de 77,57 milliards de dollars.