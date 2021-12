Shaw Communications (NYSE:SJR) est l'une des premières entreprises à publier ses bénéfices trimestriels en 2022. Les investisseurs s'attendent à un BPA de 0,27 $ sur le trimestre et l'estimation des revenus annuels pour l'exercice se terminant en août 2022 est de 4,36 milliards de dollars.

Shaw Communications est une entreprise canadienne de Calgary opérant dans l'industrie du câble et du satellite. Elle propose des services de communication tels que la connectivité Internet et WiFi, et elle a été fondée en 1966.

La société opère avec trois divisions principales : grand public, sans fil et entreprise. La division grand public fournit une connectivité par fibre optique en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba et dans le nord de l'Ontario. La division sans fil dessert plus de 19 millions de Canadiens et la division commerciale s'adresse aux entreprises canadiennes de toutes tailles.

Avant la publication trimestrielle, les investisseurs s'attendent à un BPA de 0,27 $ et l'estimation des revenus annuels pour l'exercice se terminant en août 2022 atteindra 4,36 milliards de dollars. De plus, la société verse un dividende important, avec un rendement de dividende de 3,16 % et un ratio de distribution de 77,22 %.

BPA plus élevé que l'estimation pour les six derniers trimestres consécutifs

Shaw Communications a annoncé un BPA bien supérieur aux attentes du marché au cours des six derniers trimestres consécutifs. En tant que tel, le biais est qu'à l'approche de l'appel des résultats du 12 janvier, il le fera à nouveau.

Forte position de cash-flow libre

L'une des mesures les plus importantes pour évaluer la solidité d'une entreprise est la position de trésorerie disponible. Il montre ce qui reste une fois que l'entreprise a couvert le coût des affaires et plus le nombre est élevé, mieux c'est. Les flux de trésorerie disponibles sont utilisés pour retirer des dettes, étendre les produits et services offerts ou acquérir d'autres entreprises.

Les flux de trésorerie disponibles de Shaw Communications ont presque doublé au cours des deux derniers exercices, démontrant un modèle d'affaires sain.

Marge EBIT plus élevée par rapport à la médiane du secteur

Shaw Communications opère avec une marge bénéficiaire brute de 45,49 % et une marge BAII pour les douze derniers mois de 23,25 %. La marge EBIT est supérieure à la médiane du secteur de 115,35%.