L'argent et l'or ont sous-performé en 2021 malgré une hausse de l'inflation à des niveaux jamais vus depuis quatre décennies. Voici pourquoi les métaux précieux pourraient continuer à sous-performer en 2022.

L'or a commencé 2021 au-dessus de 1 950 $, en baisse par rapport à ses niveaux record établis à l'été 2020 lors du casse de la pandémie de COVID-19. Cependant, ce qui semblait n'être qu'une simple correction avant une course vers de nouveaux sommets s'est avéré être bien plus que cela. Les prix de l'or et de l'argent, les métaux précieux les plus échangés, baissent de manière significative en 2021 malgré une inflation qui monte en flèche.

Traditionnellement, les métaux précieux servent de couverture contre l'inflation. C'est pourquoi la sous-performance de l'or et de l'argent en 2021 a surpris les acteurs du marché. Non seulement le prix de l'or n'a pas atteint un nouveau sommet historique, mais il a continué à baisser, se négociant maintenant dans la zone des 1 780 $. En d'autres termes, l'or est en baisse d'environ 200 $ sur l'année, malgré l'inflation aux États-Unis atteignant des sommets en quatre décennies.

Qu'est-ce qui maintient les prix de l'or et de l'argent bas, et à quoi s'attendre en 2022 ? Voici trois raisons de vendre de l'or et de l'argent en 2022 : la faible demande d'investissement, la hausse des taux à long et à court terme et la demande industrielle d'argent ne parvient pas à compenser la faible demande d'investissement.

Faible demande d'investissement

La demande d'investissement pour l'or et l'argent devrait être affectée dans un environnement de hausse des taux. Le marché s'attend à ce que la Fed relève les taux tous les trimestres à partir de juin 2022, et donc la demande d'investissement en métaux précieux diminue.

Hausse des taux long et court terme

En maintenant bas les taux longs et courts, les banques centrales ont créé un environnement où le risque était présent. En conséquence, les actions ont augmenté et les rendements ont baissé. La hausse des rendements exercerait une pression supplémentaire sur les prix de l'or et de l'argent, car les rendements réels doivent augmenter pour que les principales banques centrales puissent remplir leurs mandats de stabilité des prix.

Demande industrielle d'argent incapable de compenser la faiblesse de la demande d'investissement

L'argent diffère de l'or car, outre la demande d'investissement, la demande industrielle affecte son prix. La transition vers l'énergie verte devrait faire grimper le prix de l'argent car le métal est utilisé dans les panneaux solaires et les batteries électriques, mais la demande industrielle ne devrait pas compenser la baisse de la demande d'investissement en 2022.