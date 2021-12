La Banque d'Angleterre a surpris les marchés financiers hier en procédant à une hausse des taux alors que personne ne s'y attendait. La livre sterling a rebondi sur les nouvelles, mais le biais pour 2022 reste baissier.

Sterling a sauté sur les nouvelles d'hier que la Banque d'Angleterre a augmenté le taux d'intérêt. Cette nouvelle inattendue a pris le marché par surprise, la banque centrale n'ayant jamais fait allusion à un resserrement de la politique monétaire à de précédentes occasions.

Pourtant, malgré le relèvement des taux par la Banque d'Angleterre avant la Fed et bien avant la Banque centrale européenne, il y a peu de raisons d'encourager la livre. Voici trois facteurs qui pourraient peser sur la livre sterling l'année prochaine : la reprise économique du Royaume-Uni a pris du retard par rapport à ses pairs, les exportations continuent de diminuer après le Brexit et une fiscalité plus élevée nuirait à la confiance des entreprises.

La reprise économique britannique a pris du retard par rapport à ses pairs

La pandémie de COVID-19 a détourné l'attention du Brexit, mais les conséquences du divorce désordonné d'avec l'Union européenne sont toujours visibles. De plus, ils persisteront pendant des années, voire des décennies.

Une comparaison rapide entre la croissance économique du Royaume-Uni et celle d'un groupe de pays comparables (Allemagne, Italie, Espagne, Pays-Bas, France, Canada, Suède, Corée du Sud) révèle que la croissance économique du Royaume-Uni est à la traîne depuis le référendum sur l'UE. De plus, lorsque la pandémie a frappé, la contraction économique a été plus sévère au Royaume-Uni, tout comme le rebond qui a suivi.

Les exportations continuent de baisser après le Brexit

Une autre conséquence directe du Brexit est la faiblesse de l'activité d'exportation. Contrairement à ce qui s'est passé dans le commerce mondial, les exportations britanniques ont considérablement diminué. Un danger ici est le protocole d'Irlande du Nord. Si le pays se retire du protocole, il existe un risque important de représailles commerciales de la part de l'Union européenne.

Une fiscalité plus élevée nuirait à la confiance des entreprises

Le gouvernement britannique a récemment annoncé une augmentation de l'impôt sur les sociétés de 6 % à 25 %, à compter d'avril 2023. Bien que nous ne soyons qu'en décembre 2021, la tendance à une imposition plus élevée est visible et nuirait à la confiance des entreprises avant de mettre en œuvre la hausse des impôts. En tant que tels, les investissements peuvent être reportés, affectant davantage la performance économique.

Dans l'ensemble, la pandémie a détourné l'attention du Brexit et de ses conséquences. Cependant, les risques mis en évidence ici existent et suffisent à déclencher une faiblesse de la livre sterling en 2022.