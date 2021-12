Le S&P 500 a atteint un nouveau sommet historique cette semaine – le 69e de l'année. Que se passe-t-il en 2022 ?

Le rallye boursier s'est poursuivi pour la neuvième année consécutive. Cette année a été particulièrement intéressante en raison des défis posés par la pandémie de COVID-19 et la reprise économique en cours.

Les banques centrales et les gouvernements du monde entier ont ajouté des mesures de relance monétaires, respectivement fiscales, contribuant à la reprise économique. Mais, maintenant que le stimulus est progressivement retiré, le rallye boursier se poursuivra-t-il en 2022 ?

Voici trois raisons de le croire : les données historiques, le rallye du Père Noël et une forte croissance économique.

Les données historiques indiquent plus d'avancées

Cette semaine, l'indice S&P 500 a atteint un nouveau record historique. Ce n'était pas quelque chose d'inhabituel, car il s'agissait du 69e record absolu enregistré au cours de l'année, mais la capacité du marché à atteindre un tel niveau a un certain pouvoir de prédiction.

Par exemple, 1995 a été la seule année avec plus de clôtures de sommets historiques – 77. Mais, fait intéressant, une telle performance a été suivie de cinq années supplémentaires lorsque l'indice a également atteint plusieurs sommets historiques. Par conséquent, nous pouvons dire que le biais est également haussier pour 2022.

Le meilleur départ du rallye du Père Noël depuis 21 ans

En décembre, la bourse a enregistré le meilleur départ du rallye du Père Noël en 21 ans. Un rapide coup d'œil à ce qui s'est passé au cours des mois et de l'année civile qui ont suivi un rallye du Père Noël révèle des conditions principalement haussières plutôt que baissières.

Forte croissance du PIB

L'économie américaine devrait croître en 2022 de 4% à 4,5%. 2021 a été l'année où les politiques monétaire et budgétaire ont joué un rôle important dans la croissance économique, mais cela change en 2022. La Réserve fédérale est pressée de supprimer les mesures de relance monétaire en raison de l'inflation atteignant un sommet de 39 ans. Cependant, cela ne signifie pas que le resserrement des conditions financières nuira à la croissance économique.

Il est temps que les consommateurs, la productivité, les petites entreprises et les investissements en capital jouent leur rôle dans la prochaine étape de la croissance économique. En tant que tel, le S&P 500 devrait être soutenu par d'autres composantes surperformantes.

Par exemple, le S&P 500 a clôturé à un sommet de 52 semaines la semaine dernière. Cependant, plus de 330 sociétés cotées à la Bourse de New York ont atteint un creux de 52 semaines. Par conséquent, un retour en force et une consolidation des sociétés FAANG en 2022 devraient alimenter davantage la reprise boursière.