Risques macroéconomiques, financiers et politiques à prendre en compte en 2022. Sur quoi les acteurs des marchés financiers devraient-ils garder un œil l'année prochaine ?

Le trading sur les marchés financiers consiste à interpréter et à évaluer l'économie mondiale. Les marchés financiers étant interconnectés, ce qui se passe dans une partie du monde ou avec un actif peut avoir un impact sur l'ensemble du marché.

À titre d'exemple, considérons le prix du pétrole. Une forte baisse indique une baisse de la demande, et donc une récession potentielle. En tant que tels, les actions réduiraient tous les gains et les devises des matières premières seraient vendues. De plus, le prix du pétrole impacte les anticipations d'inflation, et les banques centrales vont donc modifier leurs politiques monétaires en conséquence.

Il est donc utile de préparer la prochaine année de bourse et d'examiner quels sont les risques potentiels qui pourraient affecter les marchés financiers. Voici trois catégories à considérer : les risques macro, financiers et politiques.

Risques macroéconomiques

En tête de liste dans la catégorie macro reste la pandémie mondiale de COVID-19. Le monde scientifique a évolué assez rapidement pour fournir des vaccins efficaces contre le virus, mais des variantes émergent. Les investisseurs ont vu l'impact potentiel sur les marchés financiers en décembre lorsque le prix du pétrole s'est effondré de plus de 10 $ à l'annonce qu'une nouvelle variante, appelée Omicron, se propage plus rapidement. En d'autres termes, la pandémie n'est pas terminée, mais le monde est mieux préparé pour y faire face.

D'autres risques dans cette catégorie sont les effets de la transition du changement climatique, les contraintes d'approvisionnement actuelles, une érosion potentielle du marché du travail et, pourquoi pas, un atterrissage brutal de l'économie chinoise.

Risques financiers

Les risques financiers sont tout aussi importants. Par exemple, l'année prochaine, les investisseurs devraient être conscients d'éventuelles perturbations de la liquidité dues à des économies ne fonctionnant pas à leur pleine capacité. Aussi, les grandes banques centrales se préparent à resserrer les politiques monétaires (certaines ont déjà commencé, comme la Banque d'Angleterre ou la Banque du Canada), et un risque est donc que les conditions financières se resserrent brutalement, mettant en péril les progrès réalisés jusqu'à présent.

Un défi pour l'année prochaine est de savoir si les rendements réels remonteront en territoire positif. Comme le montre le graphique ci-dessus, ils se sont stabilisés après chaque crise, et avec l'inflation aux États-Unis atteignant un sommet en quatre décennies, les rendements réels auront du mal à redevenir positifs.

Risques politiques

Enfin, les risques politiques ne doivent pas être ignorés en 2022. Il y a d'abord des élections en Italie, en Espagne et en France. Deuxièmement, la confrontation Russie/Ukraine pourrait s'intensifier. Troisièmement, la montée du populisme dans le monde devrait également être prise en compte.