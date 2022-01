L'année à venir est pleine de défis pour les investisseurs – outre la pandémie de COVID-19, d'importants risques géopolitiques peuvent faire bouger les marchés financiers. En voici quelques-uns tels que définis par le Groupe Eurasia.

Eurasia Group est une société de conseil en risques politiques fondée en 1998 et portant sur les économies frontalières, développées et en développement. Il a récemment publié ses principaux risques pour 2022, à commencer par COVID-19, la transition vers l'énergie verte et vers la géopolitique. De la dernière catégorie, voici ce que le groupe considère comme pertinent à considérer : les midterms américains, les tensions entre la Russie et l'Ukraine et une nouvelle politique iranienne.

Pour les commerçants et les investisseurs, la géopolitique joue un rôle central. Ils peuvent déclencher un environnement sans risque, généralement caractérisé par des investisseurs fuyant des positions risquées et trouvant refuge dans des investissements alternatifs et des devises refuges. Ainsi, vendre des actions et acheter du yen japonais ou du franc suisse est la réponse typique à la matérialisation des risques géopolitiques.

États-Unis à mi-parcours

Les mi-mandats de 2022 sont considérés comme l'un des plus importants de l'histoire des États-Unis en raison des implications pour l'élection présidentielle de 2024. Le groupe soutient que quatre années difficiles sous Biden pourraient s'avérer être exactement ce dont Donald Trump a besoin pour gagner s'il décidait de se représenter. Selon les dernières intentions exprimées, il se présentera et dispose de tout le soutien du parti républicain.

Une enquête récente révèle que la plupart des républicains pensent que les élections de 2020 ont été volées à Donald Trump, de sorte que le vote sur qui contrôlera la Chambre et le Sénat pourrait être décisif pour la course 2024.

Russie et Ukraine

Un conflit éclate à la périphérie de l'Europe. La Russie a construit une armée massive et l'a envoyée à la frontière ukrainienne. Le 1er décembre, Vladimir Poutine, le président russe, a déclaré que la Russie voulait des garanties de sécurité juridiques et contraignantes que l'OTAN ne s'étendrait pas vers l'Est.

Biden et Poutine discuteront de la question en janvier, et les développements peuvent faire frissonner les marchés financiers.

Une nouvelle politique iranienne

L'Iran est un autre joker pour les risques géopolitiques de cette année. Le nouveau président a choisi une voie différente de celle de ses successeurs, et l'Iran construit donc des capacités nucléaires. L'Iran est également un acteur potentiellement majeur sur le marché pétrolier – si les pourparlers avec les puissances mondiales portaient des fruits, l'impact sur les prix du pétrole pourrait également influencer le reste des marchés financiers.