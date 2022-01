Top 3 des actions de cannabis à acheter en 2022

Les ventes légales de cannabis devraient atteindre 50 milliards de dollars d'ici 2026. Voici trois actions de cannabis à acheter en 2022 : Aurora Cannabis, Tilray et High Tide.

L'industrie du cannabis devrait croître à un rythme impressionnant dans les années à venir. Des changements politiques positifs ont stimulé la croissance du marché aux États-Unis, mais d'autres marchés semblent également prometteurs. Par exemple, les ventes légales aux États-Unis devraient atteindre 50 milliards de dollars d'ici 2026, tandis que le marché européen du cannabis vaudra plus de 39 milliards de dollars d'ici 2024.

Alors, quelles sont les entreprises bien positionnées pour profiter de la croissance de l'industrie ? Voici trois actions de cannabis à acheter en 2022 : Aurora Cannabis, Tilray et High Tide.

Aurora Cannabis

Aurora Cannabis est une entreprise canadienne qui vend du cannabis et des produits dérivés du cannabis localement et internationalement. Basée à Edmonton, son estimation de revenus annuels pour l'exercice se terminant en juin 2022 est de 200,79 $.

La semaine dernière, Aurora Cannabis a annoncé l'achèvement de sa plus grande expédition de marijuana à destination d'Israël. Plus précisément, il a expédié pour 7,8 millions de dollars de cannabis et a également élargi son conseil d'administration à neuf membres.

Tilray

Tilray est une société américaine impliquée dans la production et la distribution de produits à base de cannabis médical. La société a publié ses bénéfices trimestriels et des investisseurs comme celui-ci Tilray ont réalisé un bénéfice au deuxième trimestre de son exercice 2022. Ainsi, le cours de l'action a bondi aujourd'hui de plus de 15 %.

Sur les 24 analystes couvrant le cours de l'action, 5 ont des notes d'achat et 15 neutres, tandis que 4 analystes ont des notes de vente. Plus récemment, Cantor Fitzgerald a maintenu sa cote de maintien.

Marée haute

High Tide est une autre entreprise canadienne active dans le commerce de détail de cannabis au Canada et à l'étranger. Au début de la nouvelle année commerciale, la société a annoncé un accord pour l'acquisition de Bud Room Inc pour un montant de près de 3 millions de dollars. L'objectif est d'améliorer les revenus des tiers et d'offrir une meilleure expérience d'achat aux clients.

La société opère avec une marge bénéficiaire brute de 36,25 % et a augmenté ses revenus de 117,91 % en glissement annuel. Au prix actuel du marché, High Tide a atteint une capitalisation boursière de 270,98 millions de dollars et a une valeur d'entreprise de 293,41 millions de dollars.