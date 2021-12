Thèmes d'investissement à surveiller en 2022 : les banques centrales tolèrent une inflation plus élevée, la transition verte et les TIPS haussiers.

Avec seulement deux jours de bourse restants dans l'année, les investisseurs ont déjà fait leurs plans pour 2022. Avec autant de variables à considérer en raison de la pandémie de COVID-19, la planification est plus difficile qu'avant.

La pandémie a de nouveau frappé les économies de l'hémisphère Nord. Une fois l'hiver installé, le taux d'infection a bondi car les gens passent plus de temps à l'intérieur, et une nouvelle variante, appelée omicron, se propage plus rapidement que les précédentes.

Pourtant, pandémie ou non, le monde va de l'avant et les acteurs des marchés financiers se préparent pour une nouvelle année à vivre avec le covid. Et, très probablement, avec une inflation plus élevée.

Voici les trois principaux thèmes d'investissement à surveiller en 2022 : les banques centrales tolèrent une inflation plus élevée, la transition verte et les TIPS haussiers.

Les banques centrales tolèrent une inflation plus élevée

L'une des surprises de la dernière partie de l'année commerciale a été la Réserve fédérale des États-Unis admettant que l'inflation n'est plus « transitoire ». Les pressions inflationnistes se sont accentuées dans les deux principales économies mondiales, les États-Unis et la zone euro.

Alors que la Fed devrait augmenter les taux l'année prochaine, la BCE n'est pas pressée de le faire, indépendamment du fait que l'inflation est beaucoup plus élevée que l'objectif. En d'autres termes, les banques centrales toléreront une inflation plus élevée et les acteurs du marché devront ajuster leurs stratégies en conséquence.

La transition verte

Les pays développés ont intensifié leurs efforts pour atteindre les objectifs de zéro émission nette. En tant que telle, la transition verte est surveillée de près car elle est considérée comme un choc d'offre sur plusieurs décennies.

Les choses ont déjà commencé à bouger. En Europe, l'Espagne vient de recevoir 10 milliards d'euros des fonds de l'UE Next Generation et une grande partie de la somme est consacrée au développement et au soutien de projets verts.

CONSEILS haussiers

Les TIPS sont des titres du Trésor protégés contre l'inflation conçus pour fournir une protection contre l'inflation. En raison des anticipations d'inflation à moyen terme plus élevées, les flux vers les TIPS devraient s'accélérer au moins dans la première partie de l'année.