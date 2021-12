Blackrock estime que la tendance haussière derrière les actions se poursuivra au cours de l'année à venir, malgré le ralentissement de la Fed et le resserrement monétaire prévu.

Blackrock est une société de gestion d'investissement basée à New York. C'est le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, avec près de 10 000 milliards de dollars d'actifs sous gestion, et il a récemment publié ses principaux thèmes d'investissement pour l'année prochaine.

La société sert des conseillers financiers, des particuliers, des familles, des régimes de retraite, des organisations éducatives et à but non lucratif et des gouvernements. Par conséquent, il convient de noter l'objectif de la société au cours de la prochaine année et la manière dont elle prévoit de négocier les idées d'investissement.

Pour taquiner le lecteur, Blackrock s'attend à une hausse de l'inflation en 2022, à un recalibrage des portefeuilles des investisseurs afin d'atteindre les objectifs de zéro émission nette de la plupart des gouvernements des pays en développement, et à la poursuite de la reprise des actions.