Le crash boursier de Meta Platforms jeudi a effacé des milliards, la valorisation boursière du géant de la technologie, exacerbant une vente qui a vu les indices américains enregistrer d'énormes pertes.

Mais comment l'effondrement du prix de Meta suite à ses pertes de bénéfices se compare-t-il à d'autres chutes d'une journée sur le marché boursier américain ?

Dans l'empreinte de l'effondrement massif de Meta, la société mère de Facebook, voici les cinq principales pertes en une journée (par capitalisation boursière) de l'histoire du marché boursier américain.

Méta-plateformes Intel Inc. Microsoft Corp Apple Inc Exxon Mobil Inc

Méta-plateformes

Les méta-plateformes ont chuté de 26,4 % jeudi ; la vente effaçant plus de 230 milliards de dollars de la valeur marchande du géant de la technologie. L'action FB a clôturé à 237,76 $, portant les pertes de l'action depuis le début de l'année à près de 30 %.

La déroute se classe désormais comme la plus grande perte en une journée d'une entreprise américaine, éclipsant les 119 millions de dollars perdus par Facebook (avant le changement de marque en Meta) le 26 juillet 2018.

Pour montrer à quel point l'effacement a été grave pour le marché boursier, les actions de Twitter et de Snap ont également chuté, tandis que le Nasdaq (-3,74%), le S&P 500 (-2,44%) et le Dow Jones Industrial Average (-1,45%) ont tous chuté.

Intel Inc.

En 2000, alors que le marché boursier s'enfonçait davantage dans la bulle dot.com, les actions du fabricant de puces Intel Inc ont chuté de plus de 22 % le 22 septembre pour anéantir plus de 90 milliards de dollars de sa valeur marchande.

Les actions du microprocesseur ont chuté après les prévisions de revenus de la société qui prévoyaient une baisse des ventes au troisième trimestre.

Microsoft Corp

Microsoft (MSFT) a connu ses pires pertes en une seule journée en termes de capitalisation boursière le 3 avril 2000. La société a survécu à la bulle dot.com pour devenir le géant qu'elle est aujourd'hui, mais ce jour-là, plus de 80 milliards de dollars de la valeur de la société s'est effondré à la suite d'un verdict antitrust. L'action a chuté de plus de 14 % en une journée alors que le marché au sens large s'est vendu dans son sillage.

Apple Inc.

Les actions d'Apple (AAPL) ont chuté de 12 % le 24 janvier 2013 pour voir la valeur marchande du fabricant d'iPhone chuter de 60 milliards de dollars. Alors que les 60 milliards de dollars effacés constituent l'une des plus fortes baisses d'une journée par capitalisation boursière, l'action d'Apple a de nouveau chuté le 29 septembre, avec un vidage intrajournalier qui a réduit de plus de la moitié la valeur des actions avant une reprise tardive.

Exxon Mobil Inc

Exxon Mobil a perdu plus de 52 milliards de dollars le 15 octobre 2008 alors que les marchés financiers au sens large s'effondraient. Les actions d'Exxon ont chuté de plus de 16% pour voir le quatrième plus grand anéantissement d'une journée par capitalisation boursière, les baisses venant à la suite de la crise financière et du rapport de l'OPEP sur les baisses des prix du pétrole au milieu des craintes d'une récession.

Il y a eu des causalités majeures dans les ventes boursières, avec des mastodontes comme Amazon, Alphabet et General Electric parmi les 10 premiers au total.