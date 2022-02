La volatilité a vu janvier 2022 se classer comme l'un des pires mois pour le marché ces dernières années, les pertes sur les marchés boursiers étant sur la bonne voie pour atteindre des rendements égaux en mars 2020.

Parmi les principaux moteurs de la baisse figurent l'inflation et les craintes d'une hausse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale.

Ailleurs, les performances de l'ensemble du marché ont également été affectées en raison de problèmes de chaîne d'approvisionnement à la suite d'une nouvelle vague de Covid-19 et de la récente flambée des tensions géopolitiques entre la Russie et l'Ukraine.

Janvier a également vu le chaos au Kazakhstan et de nouveaux malheurs en Libye jouer un rôle dans les mouvements du marché au cours du mois.

Alors que les marchés américains sont sur le point de fermer le 31 janvier, voici un examen des principaux points à retenir du premier mois de négociation de 2022.

Actions

Les marchés boursiers ont fait face à leur pire vente depuis mars 2020. Le S&P 500 a chuté de 6 % en janvier, tandis que le Dow Jones Industrial Average a baissé de 3,4 % et le Nasdaq Composite de 10 % sur l'ouverture mensuelle. La plupart des actions sont tombées en dessous de leurs sommets récents.

Les marchés européens et asiatiques ont également perdu des gains depuis la fin de 2021 pour clôturer en négatif. L'indice paneuropéen Stoxx a clôturé en baisse de 3% tandis que le FTSE 100 est stable.

Politique monétaire de la Fed

La réunion de janvier de la Fed a confirmé la position hawkish des banques centrales sur le resserrement de la politique monétaire et les hausses de taux d'intérêt à partir de mars. Les investisseurs continuent de s'inquiéter des hausses de taux imminentes, qui devraient être de 4 à 7 selon les projections des économistes et des analystes.

Les investisseurs ont également dû faire face au langage de hausse des taux de la Banque centrale européenne et de la Banque d'Angleterre, tandis que la banque centrale chinoise a surpris avec une baisse des taux. Cette semaine, les investisseurs attendent les décisions de la BCE et de la BoE, la banque centrale britannique étant susceptible d'opter pour une deuxième hausse.

Gains

Janvier a vu de solides bénéfices des grandes entreprises de Wall Street, avec des hausses de prix notables pour Apple Inc., Microsoft Corp. et Visa. Les actions de Tesla et Netflix ont chuté avant de rebondir, tandis que les géants de la technologie Amazon, Meta Platforms et Alphabet parent de Google rapportent cette semaine.

Plus des trois quarts des entreprises ayant déclaré leurs bénéfices d'ici lundi ont dépassé les attentes des analystes.

Les projections suggèrent que les bénéfices de cette année dépasseront de 8 % les chiffres de 2021, bien que les perspectives optimistes aient eu peu d'effet sur la vente massive du marché.

Or, pétrole et Bitcoin

L'or a augmenté lundi alors qu'il rebondissait sur les pertes du début de matinée. Cependant, malgré la hausse, le métal précieux devrait terminer le mois en baisse d'environ 2 %.

Le pétrole a connu quelques bonnes semaines, avec le rallye de lundi à 91,72 $ et 88,83 $ le sommet depuis 2014. Avec des gains en cours pour un pic de 17 %, les prix du pétrole connaissent leur meilleur rendement mensuel depuis février 2021.

Dans les crypto-monnaies, Bitcoin a touché des creux de 33 000 $, avec des pertes mensuelles de 17 %, portant le retrait de son pic de 69 000 $ atteint en novembre à 45 %. La crypto-monnaie s'échangeait autour de 38 480 $ lundi à 15 h HE.

Quel avenir pour les marchés ?

Les analystes estiment que les marchés rebondiront probablement à mesure que l'économie se développera après le rythme de 6,9 % observé au quatrième trimestre. Les solides bénéfices d'Amazon et d'Alphabet pourraient soutenir le sentiment et soutenir la poursuite de la reprise. Cependant, la politique monétaire et les événements géopolitiques restent essentiels.