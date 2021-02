Les actions mondiales sont proches des sommets, grâce au dynamisme du marché américain. Alors que de nombreux traders expérimentés mettent en garde contre les corrections et les niveaux élevés, les indices boursiers passent d’un sommet historique à un autre, les bonnes nouvelles devenant excellentes dans la lutte contre la pandémie de COVID-19.

Hier, les ventes au détail aux États-Unis pour le mois de janvier ont augmenté de 7,4 % sur une base annuelle. Il s’agit de la plus forte hausse de la dernière décennie, ce qui montre que les gens n’ont pas peur de dépenser leur stimulus et que le taux d’épargne élevé est prêt à baisser encore un peu. Cela se produit lorsque les consommateurs gagnent en confiance et que l’incertitude se dissipe.

De telles données économiques sont encourageantes pour les décideurs politiques, tant aux États-Unis que dans le reste du monde. Cela signifie que les mesures de relance budgétaire énergiques aboutissent là où elles comptent le plus, c’est-à-dire chez le consommateur qui dépense, ce qui alimente l’espoir que la reprise économique sera plus rapide que ce que beaucoup attendent.

Naturellement, les actions ont adoré le chiffre. Après la chute classique à l’ouverture des marchés au comptant, le marché s’est redressé vers la fin de la séance de trading. Sommes-nous au début d’une nouvelle tendance sur les marchés – des actions plus fortes, un dollar plus fort ?

Les experts mettent en garde contre une correction imminente du marché

Jusqu’en 2021, le herding était la règle du jeu sur les marchés financiers. Plus précisément, les investisseurs agissent à l’unisson, avec seulement quelques divergences qui ont survécu.

La hausse des actions a entraîné une baisse du dollar jusqu’à présent. On estime que les fonds spéculatifs détiennent plus de 35 milliards de dollars de positions courtes nettes en dollars sur ce marché. En fait, en raison de l’effet de masse, cela signifie que le pari est que les actions vont continuer leur remontée.

Toutefois, comme cela a souvent été le cas par le passé, ce positionnement extrême a entraîné des prises de positions courtes. Chaque fois qu’un dollar a fait l’objet d’un retrait, les actions ont été corrigées.

Il semble donc que nous soyons dans un monde où les acteurs du marché attendent la première rupture du marché – un dollar à court terme qui déclenchera une correction des actions ou une correction des actions qui entraînera une hausse du dollar.

Citibank, l’une des principales banques d’investissement du monde, prévient qu’une correction de +10% est très plausible. Pourtant, l’exposition au dollar est fortement à court terme. L’un ou l’autre doit se rompre, sinon nous risquons de nous retrouver dans la même situation dans la période à venir.