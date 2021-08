La volatilité du marché constitue un élément essentiel du succès du trading, mais elle peut être stressante lorsqu'elle a un impact négatif sur votre portefeuille. Les facteurs les plus courants qui conduisent à des mouvements de prix, sont les dernières actualités et les communiqués économiques. Les traders anticipent, traitent et interprètent les informations afin de prendre des décisions éclairées lorsqu'ils tradent.

Les marchés réagissent différemment en fonction de chaque événement, rapport ou article publié. Les traders doivent identifier si cet événement aura un impact significatif sur leur portefeuille ou non, ce qui peut être difficile. Les signaux de trading ont été conçus dans ce but précis ; ils agissent comme un déclencheur d'action. Non seulement ils aident les traders à décider d'acheter ou de vendre un actif, mais ils peuvent également être utilisés pour restructurer leur portefeuille de trading dans le but de trouver des actifs qui ont de meilleurs résultats.

L'importance de la recherche et de l'analyse dans le trading

Pour trader des devises avec le moins de risques possible, vous devez maîtriser à la fois l'analyse technique et fondamentale. À défaut de cette connaissance, vous risquez de manquer des opportunités de trading. Par exemple, une paire de devises peut connaître une tendance baissière, mais elle n'est peut-être pas fondamentalement faible .

Prenez par exemple le dollar australien (AUD/USD), qui a chuté de 1,4% en mars 2021 par rapport à l'USD en raison de la hausse des bons du Trésor américains et de la politique monétaire toujours accommodante de la Reserve Bank of Australia (RBA). Pourtant, selon les données de la Commodity Futures Trading Commission, les traders ont augmenté leurs positions longues nettes au plus haut à la fin du mois de mars, malgré la faiblesse de la devise. Cela est dû à plusieurs facteurs, notamment des données positives sur l'emploi en Australie, la hausse du PIB et une augmentation des prix du minerai de fer, qui indiquaient tous un avenir haussier pour le dollar australien.

Les traders doivent surveiller plusieurs facteurs lorsqu'ils tradent, notamment :

Croissance du PIB

Inflation

Taux d'intérêt

Taux de chômage

Croissance des ventes au détail

Indice manufacturier

Nombre d'autres types d'actualités concernant la géopolitique, par exemple des élections, des troubles civils, des mouvements sociaux, etc. influencent le prix des devises. Suivre chaque information critique dans le monde serait épuisant. Sans oublier que les nouveaux traders peuvent ne pas avoir les connaissances ou l'expérience nécessaires pour analyser l'impact des nouvelles sur les actifs de leur choix.

Atténuer les risques et l'exposition

Les traders recherchent souvent les actions les plus volatiles afin de saisir les variations de prix intrajournalières et de bénéficier d'une dynamique à court terme. Bien que la volatilité soit un ingrédient clé de la recette d'un day trading réussi, elle est également tout aussi risquée et peut entraîner des pertes importantes si elle n'est pas abordée avec les précautions appropriées.

La gestion des risques est une partie essentielle de toute stratégie de trading. Souvent, les traders débutants laissent leurs trades perdants ouverts dans l'espoir que la perte se transforme en profit ou coupent court aux trades gagnants par crainte de pertes ultérieures.

Avec des informations opportunes sur les événements du marché, les traders sont mieux placés pour planifier leurs entrées et leurs sorties. Par exemple, le rapport sur l'emploi non agricole aux États-Unis est connu comme l'une des publications les plus cruciales à laquelle prêter attention, car il provoque le plus de volatilité et de changements de direction des prix sur le marché des changes. Le rapport est une représentation du nombre total d'employés rémunérés dans le secteur privé et est publié le premier vendredi de chaque mois. Les chiffres représentant la santé globale du secteur de l'emploi américain pour le mois précédent.

Les traders clôturent généralement leurs positions dans les heures précédant la publication, tandis que la liquidité diminue également dans les premières heures suivant la publication ; pendant ce temps, les participants au marché attendent que le dollar U.S. définisse sa direction. Lors d'événements tels que ceux-ci, les traders peuvent subir des pertes s'ils prennent des positions sur des actifs illiquides.

Bien qu'il existe de nombreuses façons de se tenir au courant de l'actualité financière, il est souvent difficile de traiter une grande quantité d'informations financières et de comprendre lesquelles sont pertinentes pour votre trading. Chez BDSwiss, nous disposons d'une équipe interne d’experts du secteur, d’analystes financiers et de traders chevronnés qui fournissent des perspectives de marché quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles contenant des commentaires financiers détaillés sur la façon de naviguer dans les événements clés du marché.

Explorons plus en détail les autres avantages des recherches et des analyses proposées par BDSwiss.

Comment BDSwiss aide les traders à se tenir au courant de l'actualité financière

De nombreux facteurs sont importants lorsque l'on choisit un courtier, mais un aspect crucial auquel de nombreux traders prêtent attention est la disponibilité de ressources essentielles de recherche et de formation qui peuvent les aider à affiner leurs stratégies. Voici quelques-uns des outils de recherche et de formation les plus utiles disponibles chez BDSwiss :

Académie de trading

Comme Warren Buffet l’a dit un jour, « Le risque vient du fait de ne pas savoir ce que vous faites. » Le trading est un jeu délicat consistant à tenter de profiter d’une opportunité lucrative tout en réduisant les risques. Bien que des cours, des formations, du coaching et du mentorat soient proposés par divers sociétés financières, organisations et individus, il est important que vos informations proviennent de sources crédibles.

Chez BDSwiss, notre Académie de trading est un point de départ important pour tous nos traders. Nous proposons des ressources pédagogiques aux traders de tous niveaux. Nos instructeurs et experts du secteur ont créé une bibliothèque de matériel pédagogique qui contient des leçons de trading du Forex, des ebooks, des vidéos éducatives, des vidéos pratiques, un glossaire du Forex ainsi qu'un coaching individuel où vous pouvez discuter de vos stratégies de trading avec nos traders chevronnés.

Analyse quotidienne du marché

Avec son équipe d’experts, notre stratège interne et spécialiste des investissements Marshall Gittler prépare un aperçu quotidien du marché pour orienter les traders sur les événements importants qui se déroulent sur le marché ce jour-là ; l’analyse couvre les actualités quotidiennes, le sentiment du marché, l’orientation des prix, les tendances et les événements à surveiller. L’analyse est disponible à la fois en vidéo avec commentaire détaillé et sous forme écrite, directement sur notre site Internet.

Webinaires en direct

Chez BDSwiss, nous proposons à nos traders différents webinaires hebdomadaires pour les aider à enrichir leurs connaissances sur le fonctionnement du marché des changes. Nous proposons une série de webinaires réguliers sur les mouvements du marché ainsi que des séminaires spéciaux qui couvrent les événements économiques importants sur les marchés clés.

Alertes de trading

Nos traders peuvent choisir de recevoir des alertes de trading via Telegram pour les aider à comprendre si le marché évolue contre eux ou non. L'accent mis par Telegram sur la confidentialité des utilisateurs, la vitesse d’envoi et le cryptage des messages fait que la plateforme constitue une méthode pratique pour les courtiers comme BDSwiss pour communiquer des informations à leurs clients. Telegram permet également aux utilisateurs de créer des « canaux » que leurs abonnés peuvent rejoindre et suivre à la fois sur leurs appareils mobiles et sur un ordinateur.

De plus, les traders peuvent relire tous les articles et alertes partagés par le passé, quel que soit le moment où ils rejoignent le canal.

Autochartist

Outil populaire parmi les traders, Autochartist surveille les instruments financiers 24 heures sur 24 et informe automatiquement les traders des principales opportunités de trading et des tendances en formation. L'outil agit comme un scanner intrajournalier, aidant les traders à identifier la direction des prix ainsi qu'à prévoir le déroulement de la journée.

Autocharist analyse des centaines de graphiques lorsqu'il cherche à identifier des modèles et informe rapidement les traders de ses découvertes, leur permettant de décider s'ils doivent entrer ou sortir d'un trade. En partenariat avec Autochartist, BDSwiss a également créé un outil d’IA supplémentaire, Trends Analysis, pour aider les traders utilisant la plateforme WebTrader de BDSwiss à identifier et à tirer parti de la formation des tendances tracées sur le graphique des prix en direct de chaque actif.

Calendrier économique

Les investisseurs et les traders s'appuient sur les calendriers économiques pour repérer les publications économiques importantes qui peuvent affecter leurs performances de trading. Les calendriers économiques peuvent aider les traders à planifier leurs transactions, à réaligner leurs portefeuilles et à se protéger d'une exposition accrue. Le calendrier économique de BDSwiss couvre toutes les annonces financières les plus impératives ainsi que le résultat prévu et la devise qui sera affectée par la publication.

L'outil fournit également des informations sur les chiffres passés et le consensus du marché sur les futures publications, sur la base desquelles des millions de traders ajustent leurs positions. Les traders peuvent filtrer les résultats en fonction de l'actif, de la date, du pays et du niveau d'impact choisis.

Carte des devises populaires

Un autre outil important est la carte thermique du Forex, où les traders peuvent repérer en direct les dernières tendances du Forex à la hausse et à la baisse, en vue d'identifier des opportunités de trading viables. La carte est un graphique bidimensionnel qui représente des données cruciales à l'aide de couleurs. C'est l'un des outils les plus faciles à utiliser lorsque vous essayez de saisir des tendances et d'identifier des opportunités.

Conclusion

Chez BDSwiss, nous comprenons l'importance de tenir nos traders informés et de les aider à éviter les pertes. Les CFD sont des instruments complexes qui peuvent exposer les traders à des risques indésirables excessifs. La seule façon de réduire l'exposition est de vous renseigner sur le fonctionnement des CFD, ce qui a un impact sur les prix du marché, comment agir dans des situations de haute pression et comment vous protéger avec des outils de gestion des risques.

Avec plus de 1,5 million de traders inscrits et un environnement de trading reconnu et transparent, BDSwiss cherche à offrir une expérience de trading transparente à ses clients. Rejoignez-nous et profitez dès aujourd’hui des conditions de trading primées de BDSwiss !