Les traders techniques connaissent probablement l’adage « la tendance est votre amie ». Il suggère que le trader a plus de chances de réaliser un profit en suivant la direction générale du marché au lieu d’avoir une opinion contraire.

Or, les trades à contre-courant sont les plus rémunérateurs. Tous les traders/investisseurs légendaires ont construit leur fortune en ayant une opinion contraire au marché. En sortant des sentiers battus, tant d’un point de vue technique que fondamental, les traders/investisseurs à contre-courant recherchent des indices contre la direction générale du marché – ou la tendance.

L’année 2021 a été étiquetée comme l’année de la baisse du dollar. La baisse du dollar est si importante que l’année s’est terminée par la plus forte baisse du dollar depuis une décennie. Laissez-vous tenter par ce phénomène…

Et si le dollar s’appréciait en 2021 ?

Lorsqu’il parle du dollar, un trader ne se réfère pas uniquement au marché des changes. La valeur du dollar et sa tendance affectent tous les marchés – actions, titres à revenu fixe, etc. Par conséquent, un changement dans la tendance du dollar est important pour tous les investisseurs.

À la fin de l’année dernière, comme d’habitude, Bloomberg a publié une liste des principales maisons d’investissement dans le monde et leurs prévisions pour l’année à venir. Pas une ( !) n’a appelé à une hausse du dollar – au contraire, toutes ont misé sur la baisse du dollar et le thème de la reflation.

Une opinion contraire serait donc de parier sur un dollar plus fort. Pourquoi acheter le dollar alors que la Fed a imprimé plus de 30% de tous les dollars l’année dernière ?

Tout d’abord, seule l’idée que tout le monde se trouve de l’autre côté du marché est séduisante. Si le point de vue contraire est correct, la vitesse d’appréciation du dollar sera beaucoup plus rapide, car le marché commencera à s’arrêter. Lorsque les bears verront leurs stops déclenchés, afin de fermer une position courte, le courtier achètera, donc pour faire un trade. Ce sera donc comme si l’on combattait le feu par le feu.

Ensuite, un trade à contre-courant offre une grande marge. Comme l’a dit Sam Zell (l’un des plus grands investisseurs au monde) : « si personne au monde n’est d’accord avec moi, et si nous avons raison, nous obtiendrons des marges assez importantes ».

Je ne dis pas que le dollar va s’apprécier cette année. Je souligne simplement le fait qu’à chaque fois qu’il y a un tel consensus, la bonne direction est généralement la direction opposée.

L’investiture du nouveau président des États-Unis cette semaine marque le début d’une nouvelle ère dans le pays – une ère de réconciliation et de rétablissement de la place de l’Amérique dans le monde. Le dollar pourrait bien jouer un rôle crucial dans ce processus.