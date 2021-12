Le marché boursier britannique a pris du retard par rapport à celui des États-Unis en 2021. Est-il temps d'acheter des actions britanniques en 2022 ? Voici trois raisons à considérer qui font des actions britanniques un investissement attrayant.

Peu de temps après la fin des négociations sur le Brexit en décembre 2019, la pandémie de COVID-19 a commencé. Le choc a détourné l'attention du Brexit et de son impact sur l'économie britannique, car beaucoup ont prédit un avenir sombre pour l'économie et le marché boursier.

Avance rapide de deux ans et les choses sont tout le contraire. L'économie britannique et le marché boursier se sont redressés après le choc pandémique initial, et les actions britanniques sont attrayantes aux niveaux actuels, malgré le rallye de cette année.

Voici trois raisons d'acheter des actions britanniques en 2022 : les actions britanniques offrent une exposition à l'économie mondiale, versent des dividendes plus élevés que les autres marchés développés et le FTSE 100 est dans une tendance haussière.

Les actions britanniques offrent une exposition mondiale

En investissant dans des actions britanniques, les investisseurs acquièrent une exposition à l'économie mondiale. Environ 75 % de l'indice FTSE All-Share sont des sociétés multinationales, dont les trois quarts de leurs revenus proviennent de l'extérieur du Royaume-Uni.

Cela signifie qu'en investissant sur le marché boursier britannique, on obtient une exposition à l'économie mondiale et moins à l'économie locale. En d'autres termes, un investisseur obtient des avantages de diversification en investissant dans un marché et en obtenant une exposition mondiale.

Les dividendes britanniques ont surperformé

Historiquement, les actions britanniques ont versé des dividendes plus élevés que leurs pairs sur d'autres marchés développés. Ils ont surperformé sur la médiane de 10 ans et le taux de dividende moyen au Royaume-Uni est de 3,7%.

Le FTSE 100 est dans une tendance haussière

Enfin, le FTSE 100 se trouve dans un marché haussier, comme en témoigne la série de hauts et de bas plus élevés qu'il a atteints depuis la baisse de 2020. Cette année, la tendance haussière s'est poursuivie alors que les flux continuaient d'affluer sur le marché des actions. A quelques jours seulement de la fin de l'année, le FTSE 100 se négocie proche de ses plus hauts et avec un ton haussier, malgré la hausse surprise des taux délivrée par la Banque d'Angleterre.

Les actions britanniques n'ont pas autant rebondi cette année que les actions américaines. Est-il temps de combler l'écart?