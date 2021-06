Trulieve achète Harvest Health & Recreation – Où acheter les actions de Trulieve ?

Trulieve (OTC:TCNNF) investit 2,1 milliards de dollars dans son homologue de la côte ouest Harvents Health & Recreation (OTC:HRVSF). Un fort potentiel en perspective avec l’avancée des projets de loi sur les salons de consommation de marijuana en Californie et au Nevada.

Trulieve Cannabis Corporation est une entreprise active dans l’industrie pharmaceutique et un nom représentatif du secteur des soins de santé. Elle emploie plus de 6 000 personnes et a son siège à Quincy, en Floride. Trulieve a annoncé qu’elle allait investir 2,1 milliards de dollars pour étendre ses activités sur la côte ouest en rachetant sa rivale Harvest Health & Recreation. L’opération permettra d’ajouter deux hubs supplémentaires dans la région et donnera ainsi à l’entreprise une meilleure empreinte nationale.

Il s’agit d’une entreprise de cannabis médical, comme son nom l’indique. Elle cultive, produit et distribue ses produits dans ses propres magasins à travers les États-Unis. Elle opère également à travers près de quatre-vingt-dix dispensaires en Amérique. Avec l’essor de la marijuana en Amérique, Trulieve est une perspective intéressante…

Où puis-je acheter l’action Trulieve (OTC:TCNNF) ?

eToro

eToro est un courtier en ligne qui offre une plateforme de trading social facile à utiliser avec une interface intuitive. Avec des fonctions de trading innovantes et un accès à des milliers de marchés, eToro permet aux traders particuliers et professionnels de profiter des opportunités de trading du 21ème siècle.

Acheter Trulieve avec eToro >

Capital

Capital permet aux traders et aux investisseurs d’avoir les marchés financiers mondiaux au bout des doigts. Il fournit des mises à jour régulières en direct pour plus de 3 000 marchés, des actions aux indices ou des crypto-monnaies aux paires FX traditionnelles.

Acheter Trulieve avec Capital >

Trulieve étend ses activités grâce à une acquisition de 2,1 milliards de dollars

Trulieve a annoncé qu’elle allait investir 2,1 milliards de dollars pour étendre ses activités sur la côte ouest en rachetant son concurrent Harvest Health & Recreation. L’opération permettra d’ajouter deux hubs supplémentaires dans la région et donnera ainsi à l’entreprise une meilleure empreinte nationale.

En acquérant Harvest, Trulieve révèle une orientation stratégique et devrait supporter une valorisation plus élevée que la valorisation actuelle. En parlant de valorisation, Trulieve a augmenté de près de 200% au cours des douze derniers mois, l’annonce récente ayant changé la donne pour la société.

Trulieve a réussi à augmenter ses revenus de 103,45% par an, battant de loin la médiane du secteur. Ainsi, les investisseurs désireux de s’exposer à une nouvelle industrie en plein essor peuvent considérer l’action Trulieve.