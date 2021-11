Le géant du covoiturage Uber devrait cesser ses activités dans la capitale belge à partir d'aujourd'hui à la suite d'une récente décision de justice.

Uber, l'une des principales sociétés de covoiturage au monde, a reçu l'ordre de cesser ses activités à Bruxelles, la capitale de la Belgique. Ce dernier développement fait suite à une ordonnance du tribunal rendue plus tôt cette semaine.

La Cour d'appel de Bruxelles a statué plus tôt cette semaine qu'une interdiction de 2015 aux particuliers de proposer des services de taxi s'applique aux chauffeurs professionnels. En conséquence, Uber cessera d'offrir ses services dans la capitale belge à partir d'aujourd'hui. La compagnie a dit ;

«À partir de ce vendredi, vous ne pourrez plus faire de trajet Uber dans la capitale de l'UE. Nous sommes déçus de la décision de justice d'aujourd'hui de fermer notre application bruxelloise.

Selon Uber, la décision de justice va à l'encontre des ambitions numériques et vertes de la Commission européenne. La société de covoiturage a été confrontée à de nombreuses affaires juridiques à travers l'Europe concernant la façon dont elle se conforme à la réglementation des taxis et emploie ses chauffeurs. Uber soutient que les chauffeurs aiment la flexibilité qui accompagne le travail

Malgré ses arguments, certains chauffeurs Uber se plaignent d'avoir du mal à gagner suffisamment d'argent via l'application tout en ne bénéficiant pas d'autres avantages d'un emploi à temps plein comme les indemnités de maladie et les congés annuels.

Niklas Oestberg, co-fondateur et PDG de l'application de livraison de nourriture Delivery Hero, a souligné que l'interdiction d'Uber affectera de nombreuses entreprises et employés à Bruxelles. Il a déclaré que ;

« Les positions anti-tech de l'Europe ne font que nuire à nos propres progrès technologiques. Uber a bouleversé l'industrie du taxi il y a dix ans, et nous n'avons toujours pas de meilleure solution que celle-ci ? »

Uber reste l'une des plus grandes entreprises de covoiturage au monde et est populaire en Amérique du Nord, en Europe et en Afrique. Cependant, les difficultés de l'entreprise dans ce domaine l'ont amenée à diversifier sa position sur le marché et à explorer d'autres possibilités.