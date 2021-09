La Banque du Canada (BOC) est l'une des trois banques centrales qui doivent publier leur décision de politique monétaire cette semaine. Le marché s'attend à ce que le tapering soit interrompu en septembre mais qu'il reprenne dans les mois suivants.

La normalisation des politiques est en bonne voie au Canada. La banque centrale est la première des pays développés à avoir commencé à réduire ses achats d'actifs, ce qui a provoqué une forte volatilité sur le marché des devises.

La déclaration de politique monétaire d'aujourd'hui sera examinée de près par les traders. La BOC a indiqué qu'elle commencerait à relever ses taux cette année, mais les derniers développements ont montré des données économiques médiocres qui pourraient modifier les plans de la banque.

La hausse des cas de COVID-19 n'aide pas. En outre, il y a aussi la surprise négative livrée par les dernières données sur le PIB, qui s'est établi à -1,1 % au deuxième trimestre sur des attentes de +2,2 %.

En outre, les élections fédérales sont prévues pour le 20 septembre, et la banque centrale ne bougera probablement pas avant cet événement. Pourtant, les arguments en faveur de la poursuite de la réduction progressive des taux d'intérêt restent solides, car l'inflation est bien supérieure à l'objectif de la BOC.

Le dollar canadien a baissé malgré le tapering de la BOC

Les traders ont été pris par surprise par les récentes fluctuations du dollar canadien (CAD). Si la monnaie reflète la vigueur de l'économie et les décisions de la banque centrale, alors le CAD aurait dû s'apprécier, mais ce ne fut pas le cas.

Alors que la BOC a réduit ses achats d'actifs de 5 à 2 milliards de dollars par semaine, le CAD a chuté par rapport au dollar américain. La paire USD/CAD a augmenté de près de dix gros chiffres (mille pips) dans l'intervalle, même si la réduction progressive des achats d'actifs devrait être positive pour la devise, car la banque centrale supprime les conditions accommodantes.

Les traders devraient prêter attention à la réaction du CAD à la réduction progressive des taux d'intérêt, car le voisin du sud, les États-Unis, se prépare également à le faire. Si la réaction du CAD nous dit quelque chose, c'est que les marchés financiers pourraient être surpris par les rebondissements de la monnaie de réserve mondiale après l'annonce du tapering.

Dans l'ensemble, les traders canadiens s'attendent à une semaine et un mois intéressants. La décision de la BOC est prise aujourd'hui, les données sur l'emploi doivent être publiées vendredi prochain et les élections fédérales sont prévues dans la seconde moitié du mois. Il n'est pas étonnant que l'USD/CAD se trade déjà à plus de 1,5 écart-type de la norme.