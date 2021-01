La Banque centrale européenne (BCE) rend aujourd’hui sa décision de politique monétaire. Toutes les six semaines, un jeudi, la banque centrale rend publique sa décision sur les taux d’intérêt après avoir évalué les développements économiques et monétaires des six dernières semaines.

Comme d’habitude, la décision d’aujourd’hui est suivie, quarante-cinq minutes plus tard, d’une conférence de presse. Pendant la conférence de presse, la présidente de la BCE, Christine Lagarde, lit la déclaration et répond aux questions des représentants des médias financiers.

La BCE va-t-elle surprendre les marchés aujourd’hui ?

La décision d’aujourd’hui intervient après que la BCE ait été très déçue en décembre de l’année dernière. À l’époque, de nombreux traders et investisseurs s’attendaient à ce que la banque centrale procède à un assouplissement plus important, mais cela ne s’est pas produit.

Lors de cette réunion, la banque centrale est mise sous pression sur deux fronts. D’une part, elle doit faire face à la pandémie et, d’autre part, au taux de change EURUSD plus élevé.

Sur le front de la pandémie, l’Europe est au bord du désastre. Les vacances d’hiver ont entraîné une augmentation spectaculaire des infections. En conséquence, les plus grandes économies de la zone euro (par exemple, l’Allemagne et la France) sont fermées. Des discussions sont maintenant menées au plus haut niveau de l’UE pour que les frontières se referment entre les États afin d’arrêter la propagation des nouvelles variantes.

La vaccination est lente ou très lente dans la plupart des pays européens. Pour quelque raison que ce soit (par exemple, manque d’infrastructures, de personnel, de vaccins), les pays européens ne parviennent pas à déployer les vaccins aussi rapidement que nécessaire. Par exemple, l’Espagne est l’un des leaders en ce qui concerne le nombre de personnes vaccinées, et il dépasse à peine 2 % de la population. En outre, les personnes âgées de plus de 70 ans ne commenceront à être vaccinées qu’en mars. Si l’Espagne est en tête, imaginez la situation dans d’autres pays.

En d’autres termes, les économies européennes vont de mal en pis, et la pandémie aussi. Par conséquent, la BCE pourrait être obligée de faire allusion à de nouvelles mesures pour faire face aux deux premiers trimestres de l’année, déjà compromis.

Sur le front des taux de change, le taux EURUSD a légèrement baissé par rapport à ses plus hauts niveaux. Il se trade actuellement légèrement au-dessus de 1,21 après avoir atteint 1,23 en décembre. Toutefois, en termes absolus, la baisse est insignifiante. Par conséquent, la BCE pourrait exprimer à nouveau ses préoccupations concernant le taux de change plus élevé, et cela pourrait peser sur l’euro aujourd’hui.

Dans l’ensemble, attendez-vous à un tableau sombre présenté par la BCE. Si la banque ne livre rien de nouveau, c’est uniquement parce qu’elle a épuisé son arsenal.