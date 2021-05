Les investisseurs s’attendent à ce que la Banque d’Angleterre annonce une réduction progressive de ses achats d’actifs lors de la réunion de demain. Le positionnement du marché suggère un resserrement plus tôt que prévu.

La première semaine de trading du mois est habituellement remplie de nouvelles liées aux NFP, mais cette semaine est un peu différente. La Banque d’Angleterre doit présenter sa décision de politique monétaire et son évaluation de l’économie britannique, et la livre sterling connaîtra donc une volatilité plus élevée que d’habitude.

Comme toutes les banques centrales des économies avancées, la Banque d’Angleterre a eu une réaction rapide face à la pandémie de COVID-19. Elle a abaissé le taux d’intérêt officiel à la limite inférieure et s’est engagée dans un assouplissement quantitatif.

En outre, elle a même étudié la possibilité d’abaisser le taux en dessous du niveau zéro, bien qu’elle se soit finalement abstenue de le faire. Lors de la réunion de demain, beaucoup de choses sont en jeu, certains acteurs du marché s’attendant à ce que la banque centrale annonce une date officielle pour la réduction progressive de ses achats d’actifs.

Que faut-il attendre de la Banque d’Angleterre demain ?

La Banque d’Angleterre achète actuellement des actifs pour une valeur de 4,4 milliards de livres sterling sur une base hebdomadaire. Une réduction de, disons, 1,4 milliard GBP diminuerait le rythme d’achat d’obligations et serait haussière pour la livre.

Les traders doivent être conscients de la différence entre la réduction progressive et le resserrement. Le tapering n’est rien d’autre qu’une diminution du rythme d’achat d’obligations. En d’autres termes, l’assouplissement se poursuit, mais à un rythme plus lent. En revanche, le resserrement fait référence à des politiques de contraction réelles, comme une hausse du taux d’intérêt officiel.

Lors de la réunion de demain, le marché s’attend à ce que la Banque d’Angleterre annonce une diminution du rythme de son assouplissement hebdomadaire à 3 milliards de livres sterling par semaine. Si elle ne le fait pas, elle réduira encore plus son rythme en juin, lors de la prochaine réunion, car elle n’a pas l’intention d’acheter des obligations au-delà du plafond de 875 milliards de GBP.

Par conséquent, la livre pourrait adopter un ton haussier, quel que soit le résultat. Si la Banque d’Angleterre n’annonce pas de réduction des taux d’intérêt demain, cela devrait créer un mouvement baissier initial, susceptible d’être saisi par les traders dans l’attente d’une réduction plus importante plus tard.

Si nous examinons les taux à terme de la livre, nous constatons que les investisseurs s’attendent à ce que le resserrement de la Banque d’Angleterre arrive plus tôt que prévu. L’augmentation des primes de terme suggère que les investisseurs s’attendent à ce que la banque centrale abandonne ses achats d’actifs dans un avenir proche, ce qui constitue un argument en faveur de la livre.