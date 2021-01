Mercredi, la Fed communiquera sa décision sur les taux d’intérêt et la politique monétaire globale. Si le consensus est que la Fed ne changera rien dans son mix politique, l’accent est mis sur les orientations proposées par Powell de la Fed lors de la conférence de presse.

On peut se demander ce que les nouveaux cas confirmés de COVID-19 en Israël ont à voir avec la politique de la Fed ? Je dirais – beaucoup !

De meilleures perspectives pour l’économie américaine

Israël est le leader mondial dans la course à la vaccination contre le virus COVID-19. Il a réussi à inoculer plus de 40 % de sa population, et le monde entier en surveille les effets de près. À titre de comparaison, le Royaume-Uni se situe à 10 % et les États-Unis à 6 %, tandis que la moyenne de l’Union européenne est de 2 %.

Jusqu’à présent, le monde n’a pas encore vu si et comment les vaccins fonctionnent. En fait, l’échantillon n’était pas assez important, mais il l’est maintenant. Le graphique ci-dessus montre clairement les effets positifs de la vaccination, et pour les traders, cela signifie que les économies vont rouvrir plus rapidement que prévu au début de la pandémie.

Si nous constatons de tels résultats en Israël, cela signifie que nous verrons la même chose dans d’autres pays, lorsque la vaccination aura atteint de tels niveaux. Par conséquent, le risque de la réunion de la Fed de mercredi est qu’elle fasse allusion à la réduction du programme d’assouplissement quantitatif et offre ainsi une orientation hawkish vers l’avenir.

L’orientation actuelle de la politique monétaire aux États-Unis fait que le taux des fonds fédéraux se situe à la limite inférieure de 0%-0,25%. C’est le niveau le plus bas que la Fed puisse atteindre. En outre, le programme d’assouplissement quantitatif se déroule à un rythme de 120 milliards de dollars (80 milliards de dollars de bons du Trésor et 40 milliards de dollars de MBS – Mortgage-Backed Securities, en français des titres adossés à des créances hypothécaires).

Le risque est que la Fed se rende compte qu’une amélioration des perspectives ne justifie pas de maintenir la position de facilité pendant longtemps. Comme les marchés financiers, en particulier les marchés des devises, sont très en avance sur la banque centrale, le risque est que le dollar prenne une mauvaise tournure.

De plus, les projections de croissance américaines pour l’année montrent une économie qui pourrait croître de plus de 5 % en 2021. Si les prévisions d’inflation restent aussi élevées qu’elles le sont actuellement, nous ne devrions pas être surpris si la Fed adopte un ton optimiste.

Après le message hawkish de la BCE la semaine dernière, est-il temps que la Fed fasse de même ?