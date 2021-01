L’une des nouvelles les plus frappantes a fait la une des journaux à la fin de la semaine dernière : toutes les sociétés d’investissement du monde entier prévoient un dollar plus faible en 2021. Aucune maison n’est en désaccord, ce qui en fait un positionnement dangereux car le marché n’aime généralement pas le consensus.

Les arguments en faveur d’un dollar faible semblent très convaincants. Il existe des millions de raisons de vendre le dollar, de l’impression de monnaie par la Fed aux chèques de relance envoyés aux ménages américains.

Toutefois, il ne faut pas oublier que le dollar reste le pilier du système financier actuel. Est-il possible que la monnaie de réserve mondiale se renforce, malgré ces appels à la baisse ?

L’ISM fait allusion à un dollar plus fort

Si l’histoire nous apprend quelque chose, c’est que le dollar pourrait se renforcer. Nous avons vu les rapports ISM manufacturiers et non manufacturiers très forts par rapport à des rapports similaires dans d’autres parties du monde. Par exemple, les indices de confiance des consommateurs en Europe ont du mal à se maintenir au niveau de 50 ou sont bien en dessous, aux États-Unis, l’indice de confiance des consommateurs dans l’industrie manufacturière est supérieur à 60 et celui des services se situe autour de 57.

Trois des cinq dernières fois où l’ISM manufacturier a atteint 60 ou plus, le dollar s’est renforcé au cours des cent jours suivants. Serait-ce le début d’une tendance haussière du dollar ?

En général, une monnaie reflète la force de son économie. Une réaction normale consiste à baisser sur des données économiques négatives et à renforcer les données positives. Seulement, le dollar n’est pas une monnaie quelconque, mais la monnaie de réserve mondiale. En effet, cela signifie que la plupart des dettes dans le monde sont émises en dollars, donc la volatilité du dollar ne dépend pas seulement des données économiques.

Jusqu’à présent, le dollar et les marchés financiers ont évolué en tandem – des actions plus élevées et un dollar plus faible. Cela a créé un environnement dit « risk-on » où la corrélation entre les actifs financiers atteint des niveaux extrêmes. Il s’agit d’un environnement de trading dangereux car il conduit au surtrading, les traders n’identifiant pas les actifs corrélés. Sur le marché des devises, l’achat d’AUDUSD et d’EURUSD a constitué le même trade, car la corrélation entre les deux a augmenté de manière significative. En d’autres termes, tout ce qui comptait, c’était le dollar, pas l’euro ou le dollar australien.

À l’avenir, deux scénarios peuvent conduire à une hausse du dollar. Le premier est que l’environnement risk-on se transforme en un environnement risk-off. L’autre est que le dollar reflète la force de l’économie.

Sur les deux, le premier scénario semble plus attrayant, compte tenu de la faiblesse économique créée par la pandémie de coronavirus.