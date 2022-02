L'EUR/GBP trouve un support solide à 0,83 et ne parvient pas à atteindre un nouveau plus bas malgré la pression géopolitique en Europe. Pouvons-nous voir un rebond significatif à partir d'ici?

L'EUR/GBP a été une paire de devises difficile à négocier ces dernières années. Le référendum sur le Brexit suivi d'années de négociations a conduit à des réponses chaotiques de la part du taux croisé le plus échangé en Europe.

Après le Brexit, le taux de change est passé de ses sommets supérieurs à 0,92 à 0,83 et moins. Plus précisément, un mouvement complet de 1 000 pips en un peu plus d'un an, dans ce qui s'est avéré être l'une des tendances baissières les plus fortes du tableau de bord FX.

Mais 2022 apporte de l'espoir aux taureaux. Alors que la tendance baissière est toujours vivante, la paire croisée semble avoir creusé un creux. Il a peu changé au cours de l'année, malgré de fortes ventes sur l'EUR/USD en raison d'une Fed hawkish et de préoccupations géopolitiques.

Y a-t-il une raison d'être haussier sur le cross EUR/GBP ici ?

Le tableau technique favorise un rebond

0,83 s'est avéré offrir un support solide. Le canal baissier qui a commencé il y a près d'un an n'incite que peu ou pas à acheter ici, mais un mouvement au-dessus de 0,84 pourrait tout changer.

Dans un tel mouvement, le marché se consolidera probablement pendant un certain temps avant de tenter à 0,85. Mais la zone pivot, et celle pour déplacer le biais baissier vers haussier, est de 0,86. Une clôture quotidienne et un maintien au-dessus de la zone pivot déclencheraient davantage de hausse, car la série de hauts inférieurs serait invalidée.

Les événements géopolitiques nuisent davantage à la livre sterling

Hier a été un jour sombre pour l'Europe. La Russie envahit l'Ukraine, un État souverain, déclenchant le début d'une guerre qui fracasse le vieux continent.

La monnaie commune a été vendue dès le début de la journée de négociation. Cependant, la livre sterling a baissé davantage au cours de la journée par rapport au dollar américain et l'euro.

Une explication pourrait être les liens britanniques avec les Russes. Les sanctions du Royaume-Uni ont conduit à rompre ces liens, et l'économie britannique pourrait en prendre un certain coup – du moins, cela explique en partie pourquoi la livre s'est échangée avec un ton plus faible que l'euro.

Au total, la parité EUR/GBP est dans une tendance baissière depuis plus d'un an. Cependant, il résiste remarquablement au support dynamique, donnant aux haussiers l'espoir d'un rebond.