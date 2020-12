Alors que nous approchons de la fin de l’année, le monde se prépare à laisser derrière lui la pire année de mémoire récente. Les récessions économiques mondiales créées par la pandémie ne viennent qu’en deuxième position par rapport à la crise sanitaire et au nombre de personnes qui ont perdu la vie.

Tout le monde a été touché par la pandémie. Des pays lointains aux entreprises locales, l’activité économique s’est effondrée partout. C’est la première fois dans l’histoire économique que le monde entier était en récession au même moment. Certes, les récessions existaient auparavant, mais seulement dans certaines régions du monde. En fait, l’une des plus importantes théories de l’économie, la théorie du cycle économique, repose exactement sur ce principe. Par exemple, lorsque les investisseurs voient des signes de pic économique, ils sortent et déplacent leurs investissements dans d’autres parties du monde où l’expansion économique ne fait que commencer.

Un long chemin vers la reprise

Malgré la morosité, l’humanité est innovante et optimiste. Bien sûr, c’était difficile, et ça le sera probablement encore.

Cependant, quelques vaccins ont déjà des résultats prometteurs. L’argent des États et des gouvernements n’est pas un problème. En d’autres termes, la bonne nouvelle de cette chute est qu’il ne reste qu’une seule voie, celle de la hausse.

Lentement mais sûrement, les économies se redresseront. Le Royaume-Uni a commencé sa campagne de vaccination, et d’autres pays suivront. En outre, la résistance à la vaccination diminuera au fur et à mesure que la situation deviendra plus difficile.

Pensez à l’Allemagne cet hiver. Le pays est en mode confinement depuis novembre, et a signalé hier près de 30 000 nouveaux cas et près de 600 décès. L’appel lancé par la chancelière Merkel au Bundestag pour que les gens se protègent n’était rien de moins qu’émotionnel. Plus la situation s’aggravera, plus les gens seront favorables à la vaccination.

Il y a donc de fortes chances que l’année prochaine, et surtout la seconde moitié de l’année, l’économie mondiale revienne en force. La crainte de l’inflation existe, mais le monde peut la combattre en utilisant les munitions classiques (c’est-à-dire la doctrine économique).

À ce stade, l’accent est mis sur la lutte contre la pandémie. Les investisseurs ont eu quelques distractions, comme le Brexit ou les élections américaines, mais les véritables dégâts ont été causés par la pandémie. Pour la résoudre, il faut revenir à la normale.

Le tableau ci-dessus montre ce que signifie la normalité pour le monde. Il reflète l’optimisme de 2020 qui prévoit que la pandémie sera terminée d’ici le quatrième trimestre 2021, et l’optimisme est ce dont l’humanité a le plus besoin en ce moment.