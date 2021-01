L’un des indices boursiers mondiaux qui a enregistré les meilleures performances pendant la pandémie est le Nikkei 225 au Japon. Il est en hausse de 72 % depuis le creux de mars, et les fonds continuent d’affluer.

Jusqu’à présent, rien d’étrange dans ce tableau. Après tout, une comparaison étroite avec d’autres indices dans le monde révèle des tendances similaires : une baisse en mars 2020 suivie d’un fort rebond.

Ce qui est différent ici, c’est le fait qu’au même moment, la monnaie locale, le yen japonais (JPY), s’est appréciée. Pendant que le Nikkei atteignait de nouveaux sommets, le yen a surtout progressé par rapport au dollar.

Cette tendance est observée dans toute l’Asie. En 2020, les devises des marchés émergents asiatiques s’apprécieront considérablement par rapport au dollar. La tendance se poursuivra-t-elle en 2021 ?

Que peut-on attendre de l’économie japonaise et du JPY en 2021 ?

Le produit intérieur brut (PIB) japonais s’est contracté en 2020 de -5,5 %. Le support de la Banque du Japon et du gouvernement a rendu l’économie résistante face aux adversités du COVID-19.

Le comportement des consommateurs en 2020 a été affecté par deux facteurs. D’une part, la hausse de la taxe de vente a affecté les chiffres des ventes au détail. D’autre part, la pandémie les a encore faussés. Par conséquent, alors que le Japon se prépare à une reprise progressive, le PIB devrait augmenter de 3 % en 2021, puis de 2 % supplémentaires en 2022, la consommation privée étant le moteur de la reprise au Japon.

Dans le même temps, l’appréciation du yen pose un problème à la Banque du Japon. Tout comme dans le cas de la Banque nationale suisse, le yen s’apprécie en période de récession économique car les investisseurs recherchent ses qualités de valeur refuge.

Pour la Banque du Japon, la déflation pure et simple est un problème auquel elle est confrontée depuis de nombreuses années. Pour la combattre, elle a abaissé les taux en territoire négatif et les a maintenus à ce niveau pendant une longue période. De plus, la Banque du Japon est l’un des plus gros investisseurs sur le marché local des actions, ce qui justifie les niveaux élevés que nous constatons sur l’indice Nikkei 225.

Il est peu probable que la banque centrale abaisse davantage les taux en territoire négatif au cours de l’année à venir. Cependant, tout dépend du yen et de son renforcement. Le seuil semble être le niveau 100 sur la paire USDJPY – un mouvement en dessous déclencherait l’attention de la Banque du Japon.

La dernière fois que l’USDJPY s’est échangé au niveau 100, c’était juste après l’élection de Donald Trump, il y a plus de quatre ans. La paire a fortement rebondi à partir de là – près de deux mille points.

Rebondira-t-elle si le yen se renforce à ce point ?