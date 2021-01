Il y a presque un an, le virus COVID-19 a mis fin à l’activité économique dans le monde entier. Les Européens ont été parmi les premiers pays à cesser complètement leurs activités. Ceux qui se remémorent les mois de mars-avril de l’année dernière se souviendront peut-être que pendant que les Italiens et les Espagnols étaient complètement confinés, l’économie américaine est restée ouverte.

Il s’est avéré que la propagation du virus ralentit par temps chaud et s’accélère lorsque les températures baissent. Les nations européennes ont partiellement récupéré le terrain perdu, mais seulement avec l’aide des gouvernements et de la Commission européenne. En d’autres termes, ils ont survécu en recevant de l’argent emprunté ou imprimé.

Alors qu’il était impératif de le faire, le temps a passé, et nous sommes maintenant presque un an après le début de la pandémie. Pour de nombreuses économies européennes, même en supposant que le virus disparaîtra demain, il faudra des années pour atteindre le niveau qui était le leur avant la pandémie.

Des années de lutte économique en perspective

Prenons l’exemple de l’économie espagnole. Le secteur du tourisme en est l’épine dorsale. Les célèbres tapas et cafés à chaque coin de rue sont l’attraction et l’envie de nombreuses nations.

Au cours des neuf premiers mois de l’année dernière, les dépenses du tourisme international en Espagne ont chuté de 73 milliards de dollars par rapport à la même période en 2019. Comme la nouvelle année a commencé avec plus de confinement, attendez-vous à ce que la même chose, ou même pire, se produise en 2021.

Disons, pour faire court, qu’en 2021, l’Espagne perdra 73 milliards de dollars supplémentaires en recettes potentielles provenant du secteur du tourisme. Au total, environ 150 milliards de dollars. Mais il ne s’agit là que d’un seul secteur et il ne représente que l’argent non dépensé par les visiteurs. Si les visiteurs n’arrivent pas, les locaux perdent leur emploi – et au final, les entreprises ferment elles aussi. Un cercle vicieux se met en place, et soudain, on ne parle plus de « seulement » 150 milliards de dollars, mais de beaucoup, beaucoup plus.

Passons maintenant à la France. Paris est la ville la plus visitée au monde, la Tour Eiffel seule génère d’énormes sommes d’argent chaque année car elle reçoit des millions de touristes. On peut imaginer à quel point l’endroit était/est vide pendant la pandémie.

Alors que le déploiement des vaccins a commencé, et que les premières piqûres sont déjà injectées, l’Europe verra la lumière au bout du tunnel quelque part dans la deuxième moitié de l’année. À en juger par la lenteur du processus, ce sera probablement vers la fin de l’année que tous ceux qui veulent se faire vacciner pourront le faire.

Mais les touristes commenceront-ils à venir en des nombres similaires dès la fin de la pandémie ? C’est peu probable. La prudence dominera pendant des années, jusqu’à ce que le monde en sache plus sur le virus.

Avoir une perspective objective est sain pour une bonne planification. Nous avons peut-être trouvé une solution pour arrêter le virus, mais nous sommes loin de trouver une solution pour créer des emplois et retrouver la croissance économique perdue aussi vite que de trouver un remède au virus.