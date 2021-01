L’EURGBP, l’une des paires de devises les plus tradées sur le tableau de bord des changes, reflète les différences entre les économies du Royaume-Uni et de la zone euro. Il montre également les différences entre les politiques monétaires menées par les deux banques centrales – la Banque d’Angleterre et la Banque centrale européenne.

Depuis le référendum du Brexit de 2016, l’EURGBP reflète également autre chose. C’est ce que le Brexit a apporté pour les deux monnaies, vu à travers le prisme du marché des changes.

Le Brexit a apporté une baisse de la livre sterling

Une monnaie peut se déprécier pour diverses raisons. Parfois, la banque centrale a l’intention de le faire dans l’espoir que l’économie se portera mieux et que les produits locaux deviendront plus compétitifs sur les marchés internationaux. D’autres fois, la monnaie se déprécie en raison de la faiblesse perçue du marché. Si les acteurs du marché estiment qu’une monnaie est surévaluée par rapport à une autre, le taux de change est le premier à bouger, bien avant que l’économie ne révèle sa faiblesse.

Le graphique ci-dessus parle de lui-même. Le Brexit a fait baisser la livre sterling non seulement par rapport à l’euro, mais aussi de manière générale. En effet, une dépréciation de la monnaie à un rythme aussi rapide reflète la dissipation de la richesse. La livre de 2021 n’achète plus ce qu’elle a acheté en 2016. Cela peut être une bonne chose pour l’économie, à condition que la monnaie ne continue pas à se déprécier, mais c’est un point négatif pour les ménages.

Le niveau de 0,90 s’est avéré être un pivot pour le cross de l’EURGBP. Ce n’est pas la première fois que le marché se consolide à ce niveau ; seulement cette fois, la consolidation prend plus de temps que par le passé.

Pour les bulls, plus la paire reste longtemps proche du niveau de 0,90, plus les chances qu’elle tente d’atteindre la parité sont grandes. On peut dire que le marché forme un drapeau haussier sur le graphique mensuel.

D’autre part, les bears peuvent faire valoir que le marché risque de former un double top. La première tentative au-dessus de 0,90 en 2009 a été suivie d’une deuxième tentative lorsque le Brexit a pris fin.

L’élément le plus important du graphique ci-dessus est peut-être l’impact des facteurs fondamentaux sur un taux de change. Les investisseurs utilisent généralement l’analyse fondamentale pour se positionner sur des trades à long terme. Cette fois-ci, le pari sur la baisse de la livre sterling par rapport à l’euro à la suite du Brexit a porté ses fruits. Il a suffi d’attendre patiemment la fin du processus.