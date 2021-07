Les mesures de relance monétaire et budgétaire ont entraîné un nombre record de participants sur le marché boursier américain. La communauté des traders particuliers est plus importante que jamais.

Les indices boursiers américains se tradent près de leurs sommets. Pendant la pandémie, tous les principaux indices ont dépassé leurs précédents sommets sans qu’il y ait eu de correction significative.

Il est possible de trouver un certain nombre de facteurs expliquant l’intérêt soudain pour le marché boursier. Tout d’abord, la Fed et sa politique monétaire souple pourraient être une explication valable. La baisse des taux d’intérêt a détourné les investisseurs d’autres marchés, comme le marché obligataire. En raison de la forte hausse de l’inflation, le rendement réel est négatif. Par conséquent, les investisseurs sont prêts à prendre des risques supplémentaires et à investir sur le marché boursier malgré des valorisations très élevées.

Deuxièmement, les mesures de relance budgétaire du gouvernement et la monnaie hélicoptère ont déclenché une hausse du taux d’épargne. Mais, l’inflation atteignant son rythme le plus élevé depuis plus de trente ans, les particuliers ont utilisé une grande partie de l’argent reçu pour investir sur le marché boursier.

Disposant de beaucoup de temps libre et de capitaux, les investisseurs se sont tournés vers le marché boursier, qui pourrait offrir des rendements supérieurs à la hausse de l’inflation.

Un intérêt marqué de la part de la communauté des particuliers

Robinhood est une maison de courtage emblématique aux États-Unis, célèbre pour avoir introduit l’investissement fractionné. Comme le montre le graphique ci-dessous, le nombre d’utilisateurs de Robinhood a augmenté de 80 % en 2020 et 2021.

La plateforme a la préférence des investisseurs plus jeunes et moins expérimentés, car la plupart des trades sont gratuits. Selon les données fournies par l’entreprise dans la documentation soumise avant son introduction en bourse, l’âge moyen de ses utilisateurs est de 31 ans, et nombre d’entre eux sont des investisseurs débutants.

En d’autres termes, l’explication de l’appétit des Américains pour le risque vient des politiques monétaires et fiscales en place. La hausse des taux d’intérêt n’est pas pour demain, mais l’inflation peut encore augmenter, même si ce n’est que temporaire. Par conséquent, l’intérêt pour le marché boursier restera probablement en place, quel que soit le message de la Fed au cours des mois d’été.