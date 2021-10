Les positions courtes sur l'euro ont atteint leur plus haut niveau depuis 18 mois, les fonds à effet de levier poussant à une nouvelle baisse. La course serrée aux élections allemandes est l'une des raisons de la vente à découvert de la monnaie commune. Quelle paire d'euros est la plus vulnérable ?

L'euro est sous pression, comme en témoigne le taux de change EUR/USD, en forte baisse sur l'année. À moins de trois mois de la fin de l'année de trading, les fonds à effet de levier ont augmenté leurs positions courtes sur l'euro à un niveau record de 18 mois – plus de 47 000 contrats pariés contre la monnaie commune.

Pourquoi tout le monde est-il baissier, et s'agit-il d'un indicateur contrariant ?

Incertitude liée à une course électorale serrée en Allemagne

L'Europe a perdu l'un de ses dirigeants les plus charismatiques, jouissant d'une grande image et bénéficiant d'un support tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du continent. Le vide laissé par le départ d'Angela Merkel de son poste de chancelière allemande est difficile à combler, et la course serrée aux élections allemandes laisse penser qu'il faudra peut-être des semaines, voire des mois, avant que le poste ne soit pourvu.

Les investisseurs craignent que cette incertitude n'affecte les performances de la plus grande économie européenne, et l'euro a donc été vendu à chaque rebond. Par ailleurs, la Réserve fédérale américaine se prépare à supprimer les mesures accommodantes, alors que la Banque centrale européenne n'est pas pressée pour l'instant. Dans ce cas, nous avons une explication pour la pression sur le taux de change EUR/USD.

L'EUR/JPY semble le plus vulnérable

Mais l'EUR/USD pourrait ne pas être le plus vulnérable dans les mois à venir. Le graphique ci-dessous montre les performances des paires d'euros en 2021.

Nous voyons l'EUR/GBP, l'EUR/CAD, et l'EUR/USD, tous en baisse de plus de 5% au cours de l'année. Cependant, deux valeurs aberrantes subsistent : les cross EUR/AUD et EUR/JPY.

Sur les deux, l'EUR/JPY est en fait en hausse sur l'année, d'un peu plus de 2 %. Mais c'est cette paire qui est la plus vulnérable, surtout dans le contexte d'un marché boursier en baisse.

Les indices boursiers américains ont baissé en septembre. Si la tendance se poursuit en octobre, l'EUR/JPY est la paire favorite pour être shortée, étant donné la pression continue sur les paires d'euros et le statut de valeur refuge du yen japonais.