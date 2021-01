L’année dernière, le dollar a connu une baisse importante. Cette tendance à la baisse n’a pas seulement été observée sur le marché des changes, mais sur tous les marchés. L’un d’entre eux, le marché des métaux précieux, s’est avéré être celui qui a surperformé sur une base annuelle.

L’or a terminé l’année en hausse, de plus de 25 %, car il s’est corrigé après avoir atteint 2 000 $ pendant les mois d’été. L’argent, l’or du pauvre, a rapporté deux fois plus, soit près de 50 %. Le palladium et le platine ont également enregistré de bons résultats, tandis que les titres aurifères, tant seniors que juniors, ont fait de même.

Les principales classes d’actifs surclassées par l’or

En 2021, de nombreux traders ont concentré leur attention sur le marché boursier – et pour de bonnes raisons. La hausse par rapport aux plus bas du mois de mars a été tout simplement spectaculaire. Cependant, au final, le marché au sens large, tel que mesuré par l’indice S&P 500, n’a augmenté que de 6,61 % en 2020. L’or, avec une performance de plus de 25 %, s’est donc révélé être le refuge que recherchent les traders pour investir dans le métal jaune.

Il en a été de même pour d’autres actifs – par exemple, les titres à revenu fixe, l’indice du dollar. Alors pourquoi tout le monde est-il mécontent que l’or ne se maintienne pas au-dessus de 2 000 $ ? En fait, l’or a fait exactement ce qu’il était censé faire au cours d’une année pleine d’incertitudes : il a protégé les portefeuilles et surpassé les principaux actifs.

Pour l’avenir, l’or et le marché des métaux précieux ont connu une année difficile. Les dépenses budgétaires seront probablement financées plus directement, ce qui entraînera une flambée de l’inflation. En conséquence, les taux d’intérêt nominaux continueront à être déprimés, la Fed maintenant les lignes de swap en USD ouvertes.

Dans un tel scénario, le prix de l’or dépendra de la faiblesse du dollar – plus le dollar baisse, plus le prix de l’or augmentera. D’autre part, l’or pourrait surperformer s’il se consolide alors que le dollar augmente. En d’autres termes, un dollar plus fort et un prix de l’or stable en 2021 signifie que l’or remplit sa mission de protection du portefeuille d’investissement.

Les marchés continuent d’ignorer un événement « black swan ». Depuis novembre, date à laquelle l’efficacité des vaccins a été rendue publique, l’euphorie domine. Mais l’environnement reste fragile, et nous pourrions assister à une braderie pour rien du tout. Tout le monde croit que 2021 sera synonyme de croissance économique, surtout au second semestre. Pourtant, l’Allemagne vient d’annoncer qu’elle prolongeait son confinement jusqu’en avril, ce qui réduit considérablement les prévisions de croissance économique. Et s’il fallait plus de temps pour sortir de la pandémie ? Les marchés peuvent-ils rester élevés aussi longtemps ?