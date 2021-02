2020 a été une année historique pour l’Union européenne. Forcés de relever les défis sans précédent de la crise sanitaire COVID-19, les gouvernements européens et les responsables de la politique monétaire se sont mobilisés et ont tenu leurs promesses.

Pour la première fois dans l’histoire de l’Union, l’Europe a émis une dette commune. La demande et le paquet de mesures ont été si impressionnants que l’euro, la monnaie commune, a immédiatement fait sentir ses effets : il est passé de 1,06 au début de la pandémie à plus de 1,23. Aujourd’hui encore, près de douze mois après le début de la crise, le taux de change de l’euro par rapport au dollar reste élevé, bien au-dessus de 1,20 la semaine dernière.

Pourtant, des nuages sombres apparaissent à l’horizon. Malgré les politiques fiscales et monétaires massives, l’effort et la réponse de l’Europe à la pandémie s’estompent devant ce que les États-Unis ont fait. S’il s’agit de mesures visant à supporter la reprise économique, le graphique ci-dessous révèle un net décalage entre la réponse européenne à la crise et la réponse américaine. Par conséquent, la reprise économique de l’autre côté de l’océan devrait être plus rapide que celle de l’Europe. En outre, le risque est que l’hésitation des autorités fiscales européennes conduise à une nouvelle décennie de faible croissance économique.

Ce n’est pas la première fois que l’Europe prend du recul

La grande crise financière de 2008-2009 a entraîné une récession dans la plupart des économies avancées. Lorsqu’elles analysent les récessions, les économies aiment se référer à la dernière crise connue pour la simple raison que les conditions sont les plus proches de celles qui prévalent actuellement.

Après la crise, les États-Unis ont ouvert la voie pour en sortir. La politique monétaire mesurée non conventionnelle, appliquée pour la première fois aux États-Unis par la Fed, a été rapidement copiée dans le reste du monde avancé. Elles ont porté leurs fruits – mais pas en Europe.

Alors que l’économie américaine se redressait rapidement et obligeait la Fed à entamer un cycle de hausse qui a conduit le taux des fonds fédéraux à plus de 2 %, l’Europe a connu une autre décennie de croissance économique insignifiante. La raison en était la crise souveraine de 2012 et son résultat – des taux négatifs qui n’ont pas été levés depuis.

Par conséquent, l’Europe a déjà perdu une décennie et risque d’en perdre une autre alors que le monde approche de la fin de la pandémie. Le graphique ci-dessus est une source d’inquiétude pour la solidité de la reprise européenne. Et après tout, pour l’euro aussi.