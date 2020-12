Bitcoin a fait son retour à la une des médias financiers en affichant de meilleurs résultats dans la dernière partie de l’année 2020. Il a atteint un nouveau record en franchissant la barre des 20 000 $ et se consolide maintenant en dessous de 24 000 $.

Mais cette année, les investisseurs de Bitcoin n’ont pas eu la vie facile. Par exemple, la FDA, l’organisme de régulation britannique, a annoncé qu’elle interdisait les crypto CFD dans les offres des courtiers à partir de 2021. Par ailleurs, Ripple, l’une des principales crypto-monnaies, fait l’objet d’un procès de la SEC (Security and Exchange Commission) sur des allégations de fraude, et le prix de Ripple s’est effondré instantanément.

Les investisseurs désireux de s’exposer au Bitcoin et à d’autres crypto-monnaies ont différentes options à leur disposition. La plus évidente est de s’occuper d’un exchange, avec le casse-tête de devoir connaître la clé d’un wallet, l’endroit où stocker vos Bitcoins, et ainsi de suite.

Cependant, une autre solution, assez intelligente, consiste à détenir des actions dans des sociétés publiques fortement investies dans Bitcoin – par exemple, MicroStrategy.

Trading d’actions cotées en bourse

MicroStrategy s’est fait connaître cette année lorsque sa direction a décidé de prendre une participation importante dans Bitcoin. Elle a révélé une position énorme autour du niveau de 10 000 $ et d’autres encore plus importantes à suivre. Récemment, elle a investi 650 millions de dollars supplémentaires en achetant 29 646 Bitcoins à un prix moyen de 21 925 $ chacun. Au total, l’investissement de MicroStrategy dans Bitcoin dépasse largement le milliard de dollars, avec 70 470 BTC à un prix moyen de 15 964 $.

Il est donc juste de supposer qu’en détenant des actions dans une telle société, on s’expose à Bitcoin, même si c’est de manière indirecte.

Ce qui est intéressant, c’est de savoir qui se cache derrière MicroStrategy ? Cotée au Nasdaq, MicroStrategy a attiré des investissements de diverses parties intéressées par l’espace crypto. L’une d’entre elles est Russell Investments, qui détient environ 2 % de la société et qui s’exprime sur les blogs de Bitcoin depuis un certain temps. Un autre est Renaissance Tech, le 10e investisseur, qui a multiplié sa position par quatre depuis juin de cette année. Enfin, Citron Fund et BlackRock sont d’autres noms intéressants, qui ont tous deux des participations importantes dans MicroStrategy et qui soutiennent évidemment la stratégie d’investissement de Bitcoin.

Le fait est que posséder Bitcoin est une chose et que posséder des actions d’une société qui possède Bitcoin en est une autre. L’avantage est que l’on peut s’exposer à Bitcoin à un prix relativement bon marché – une action de MicroStrategy (MSTR) se trade à 337,18 $, en hausse de 136,4 % depuis le début de l’année.

Devinez quand la majeure partie de l’augmentation du prix est survenue ? Naturellement, au cours des deux derniers mois, lorsque Bitcoin est passé de 10 000 à 24 000 $.