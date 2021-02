Alors que nous approchons de la seconde moitié du mois de trading, il convient d’examiner les principales classes d’actifs et de voir comment elles ont évolué jusqu’à présent en 2021. En outre, y a-t-il eu des changements par rapport aux perspectives de fin d’année 2021 et, si oui, lesquels ?

Le pétrole a déjà dépassé l’objectif de fin d’année

Le pétrole est le plus grand gagnant de l’année jusqu’à présent. Il a connu son meilleur départ au cours des trois dernières décennies et a déjà dépassé les attentes pour l’année. Fin 2020, la majorité des sociétés d’investissement voyaient le prix du pétrole osciller autour de 55 $ vers la fin 2021. Considérant qu’il menace déjà de franchir la barre des 60 $, est-il peut-être temps que le prix du pétrole se corrige ?

Alors que les craintes de pandémie commencent à s’estomper quelque peu en raison de l’augmentation des taux de vaccination, les perspectives pour le marché mondial du pétrole restent constructives. La demande devrait se poursuivre plus l’économie mondiale s’ouvrira à nouveau.

Le rallye des actions se poursuit

Les actions flottent autour de sommets historiques alors que la pression d’achat continue. La nouvelle administration à Washington a promis de nouvelles mesures de relance, et les énormes sommes d’argent injectées dans l’économie ont trouvé leur chemin vers la bourse.

Les exchanges ont connu des niveaux de trading record en 2021, alors que les investisseurs particuliers se rassemblent pour enchérir sur différents noms, indépendamment des évaluations. Les marchés émergents enregistrent des performances supérieures au début de l’année de trading, principalement en raison de la faiblesse du dollar. L’Asie, en particulier, s’est bien comportée, et le secteur des consommateurs a surpassé les autres secteurs au niveau mondial.

Marché des changes

Le marché des changes se consolide plus que ne le souhaiteraient les traders. Cette année, l’accent a été mis jusqu’à présent sur le marché des crypto-monnaies, où les principales crypto-monnaies et certains altcoins ont enregistré des performances impressionnantes. Cependant, la volatilité du marché des crypto-monnaies reste élevée, Bitcoin ayant perdu plus de trente pour cent en quelques jours en janvier.

Le thème de la reflation reste d’actualité et le dollar est vendu partout. Seule la paire EURUSD reste inférieure par rapport au début de l’année de trading, principalement en raison de l’écart entre la croissance économique de la zone euro et celle des États-Unis.

Dans l’ensemble, le tableau est mitigé, mais rien d’inhabituel par rapport aux niveaux de clôture de l’année dernière. À l’exception du pétrole, les marchés financiers restent exceptionnellement stables, compte tenu des événements observés jusqu’à présent au cours des six premières semaines de l’année (par exemple, l’assaut contre le Capitole américain, la nouvelle administration américaine, la perspective d’une inflation plus élevée en raison de la hausse des prix du pétrole).