La paire AUDUSD, également surnommée la paire australienne, est apparue comme l’une des devises les plus fortes lors de la pandémie COVID-19. Les investisseurs ont apprécié la façon dont le gouvernement australien a géré la pandémie, et la hausse du prix des métaux précieux a également contribué à la force du dollar australien.

Le marché des devises, et pas seulement, des films basés sur des facteurs fondamentaux et techniques. L’analyse fondamentale, basée sur les nouvelles et les événements économiques susceptibles d’influencer les prix, joue un rôle important dans le positionnement des acteurs du marché. Il en va de même pour l’analyse technique.

L’image technique globale de la paire AUDUSD suggère que le récent rallye que nous avons vu au cours des douze derniers mois pourrait s’arrêter. Le prix rencontre une forte résistance – ce qui ne veut pas dire qu’il ne peut pas la surmonter, mais compte tenu du calendrier, les acheteurs doivent être prudents.

AUDUSD à des niveaux clés de résistance – 0,8 et 0,7 niveaux clés à long terme

À en juger par le graphique ci-dessus, ce n’est pas la première fois que la paire AUDUSD se déplace de manière verticale. Elle l’a fait dans le passé et le fera également à l’avenir.

La tendance à la baisse avant le creux de 2020 a commencé par un triangle comme schéma d’inversion. En termes de théorie des ondes d’Elliott, un tel triangle apparaît comme le dernier segment d’une correction complexe. Nous voyons qu’au moment où la paire AUDUSD s’est rompue sous le bord inférieur du triangle, elle a continué à former des creux et des sommets plus bas, une série représentative d’une tendance baissière.

Le niveau de 0,8 attire l’attention. Au moment où le marché s’est rompu en dessous de ce niveau, il avait offert une résistance. Le rejet a été si fort pour la première fois que le marché a plongé vers un nouveau plus bas.

Avec le rebond actuel, la paire AUDUSD est revenue dans la zone de résistance. Dans le monde du trading de devises, nous ne devrions pas nous référer uniquement à un niveau de résistance ou de support (par exemple, 0,8) mais à la zone entourant ce niveau. Par conséquent, si nous utilisons la réaction historique autour de la zone actuelle, la paire AUDUSD a atteint la résistance.

Si elle ne parvient pas à rompre au-dessus de 0,8, la paire australienne risque un rejet au niveau de 0,70. Lors d’un tel mouvement, les traders placeront leurs paris sur un schéma inverse de tête et d’épaules.

Dans l’ensemble, les bulls doivent être prudents. La meilleure façon de trader les niveaux actuels, en supposant que quelqu’un était long par rapport à l’année dernière et a acheté la baisse, est d’enregistrer des bénéfices partiels et de relever le stop pour atteindre le point d’équilibre afin de protéger la baisse. Si le marché est suffisamment fort et ferme au-dessus de 0,8 à ce moment-là, nous pouvons dire que la tendance haussière restera dans les plans.