L’or est considéré comme la couverture parfaite contre l’inflation. À une époque où l’inflation n’est nulle part, beaucoup tournent le dos à l’or pour se tourner vers d’autres actifs (par exemple, Bitcoin) qui offrent une protection similaire en plus du potentiel de gains en capital.

Au début de chaque année de trading, il est utile d’avoir une vue d’ensemble de la plupart des actifs sur les marchés financiers. Dans tout projet d’analyse technique, les délais les plus longs présentent un avantage par rapport aux délais les plus courts dans le sens où ils filtrent le bruit. Sur le graphique mensuel, peu importe le nombre d’emplois créés au cours d’un mois ou ce que la Fed dit ou fait à propos du dollar à un moment donné. Au contraire, les niveaux historiques qui se sont avérés significatifs dans le passé peuvent avoir une influence dans l’avenir.

2 000 $ – Un niveau pivot

Le graphique mensuel ci-dessus révèle deux concepts d’analyse technique simples qui ont fonctionné comme un charme. Tout d’abord, la course aux sommets de 2011 a rencontré une forte résistance, juste à côté de la barre des 2 000 $. Pendant plusieurs mois, le prix de l’or a tenté de rompre avec la hausse et a finalement été rejeté.

En descendant, il a trouvé un plancher proche du chiffre du tour précédent – le niveau des 1 000 $. Il a également formé un schéma tête et épaules inversé, qui s’est rompu à la hausse six mois avant la pandémie de COVID-19. C’est ce qui échappe à la plupart des traders : le prix de l’or a rompu à la hausse non pas à cause de la pandémie, mais bien avant que le monde n’entende parler du virus. Il s’est avéré que le virus n’était qu’un prétexte pour que le prix de l’or brise la résistance qu’il avait opposée jusque-là, résistance qu’il n’a pas réussi à rompre en 2011.

Deuxièmement, le principe d’interchangeabilité veut que, une fois rompue, la résistance devienne un support, et le support une résistance. Par conséquent, le récent recul par rapport aux sommets a rencontré le support donné par la résistance précédente – de sorte que le prix de l’or a fortement rebondi, menaçant maintenant de passer au-dessus de 2 000 $.

Qu’en est-il du dollar américain ? Est-il obligé de continuer à baisser pour que le prix de l’or se trade à nouveau au-dessus de 2 000 $ ? La réponse est non, car la tendance baissière du dollar américain s’est poursuivie pendant plusieurs mois après que le prix de l’or a atteint 2 000 $. En d’autres termes, le prix de l’or a suivi la baisse du dollar, alimentant ainsi l’espoir qu’il se négociera à nouveau au-dessus de 2 000 $ dans un avenir proche.