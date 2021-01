Lorsque le monde a découvert pour la première fois que les vaccins sont efficaces contre le COVID-19, la bourse s’est fortement redressée. En novembre de l’année dernière, chaque semaine pendant trois semaines consécutives, on annonçait la découverte d’un vaccin efficace.

Dans cet ordre, Pfizer-BioNTech, Moderna et AstraZeneca ont fait naître l’espoir que la pandémie prendrait fin. Naturellement, la bourse a été la première à réagir, alors que le pari de la « longue humanité » a payé. L’espoir d’une reprise en V était plus fort que la valorisation élevée de la plupart des sociétés cotées en bourse.

La croissance économique risque d’être déclassée

Depuis novembre, le monde a commencé à se préparer à la tâche logistique la plus audacieuse de tous les temps : le déploiement du vaccin. Le processus est complexe et nécessite d’énormes ressources. Dans le même temps, la pression augmente car le virus mute rapidement. Une nouvelle variante, le B117, découverte pour la première fois au Royaume-Uni, se propage plus rapidement. Par conséquent, la vitesse de vaccination devrait augmenter de manière exponentielle si le monde veut atteindre l’immunité d’ici la fin de l’année.

Jusqu’à présent, à quelques exceptions près (Israël, Émirats arabes unis, Bahreïn, Royaume-Uni, par exemple), le rythme est lent ou très lent. Le manque de communication et les gouvernements non préparés, ainsi que le manque d’infrastructures, ont conduit à des chiffres très faibles. Chaque jour compte comme la deuxième vague de la pandémie qui ravage les nations européennes et les États-Unis.

Le Portugal a annoncé un nouveau confinement, l’Allemagne a prolongé son confinement jusqu’en avril, l’Espagne souffre du pire hiver des vingt dernières années, les États-Unis traversent l’une des crises politiques majeures de leur histoire – tout cela indique que nous sommes très loin d’une reprise en forme de V. Le risque est donc de voir la croissance économique décliner.

Seuls cinq pays de l’Union européenne ont vu leur taux d’infection ralentir la semaine dernière. Les gouvernements semblent être réactifs et lents, alors que le virus se propage plus rapidement. L’Europe et les États-Unis sont confrontés à un moment crucial, décisif tant pour le système de santé que pour la reprise économique.

Pour lutter contre la pandémie, toute piqure administrée compte. En outre, toute piqûre prise nous rapproche et nous permet d’espérer un retour plus rapide à nos vies d’avant la pandémie. La croissance économique sera difficile, lente et douloureuse, et non pas en forme de V, comme l’ont fait les marchés en novembre dernier.

Il est sage de calibrer les prévisions de croissance économique pour 2021, car avoir un remède et l’administrer en temps voulu sont deux choses différentes.