La Banque centrale européenne (BCE) a surpris les marchés aujourd'hui et a donné une tournure belliciste majeure à sa décision de politique monétaire. La banque centrale ne s'attend plus à une baisse de l'inflation en 2022, faisant ainsi grimper l'euro à tous les niveaux.

Quelle journée pour les traders FX, alors que deux des principales banques centrales du monde ont livré des surprises bellicistes. Pour commencer, la Banque d'Angleterre a relevé le taux d'intérêt de 25 points de base, comme prévu. Cependant, plusieurs membres du MPC (c'est-à-dire du Comité de politique monétaire) voulaient l'augmenter du double et offrir une hausse de 50 points de base.

Mais le bellicisme de la Banque d'Angleterre était plus ou moins attendu. Après tout, c'est une banque centrale qui a relevé les taux en décembre sans laisser entendre qu'elle le ferait.

Il n'en va pas de même avec le message de la BCE d'aujourd'hui. La BCE a constamment dit qu'elle n'augmenterait pas les taux d'intérêt en 2022, quoi qu'il arrive. Seul le message d'aujourd'hui indique non seulement qu'il pourrait le faire, mais que le marché table déjà sur une hausse des taux de 10 points de base dès juin prochain.

Naturellement, l'euro a fortement rebondi. Toutes les paires d'euros ont progressé, y compris le cross EUR/GBP, qui a baissé plus tôt dans la journée suite au message de la Banque d'Angleterre.

Quant à l'EUR/USD, il a effacé toutes les pertes déclenchées par le message belliciste de la Fed de la semaine dernière – et bien d'autres encore. Il a rebondi sur un gros chiffre (c'est-à-dire plus de 100 points de pips) et est resté enchère.

Qu'a réellement dit la BCE ?

La grande surprise a été que la BCE n'a plus vu l'inflation baisser en 2022. Ainsi, les paris ont augmenté qu'elle augmentera les taux pour lutter contre la hausse des prix des biens et services.

Des taux plus élevés sont positifs pour la devise, d'où la réaction de l'euro. De plus, lors de la conférence de presse, la présidente de la BCE, Christine Lagarde, a refusé d'exclure une hausse des taux en 2022.

Aujourd'hui marque l'introduction d'un équilibre formel des risques d'inflation, car la banque centrale voit désormais les risques d'inflation orientés à la hausse à court terme. Ainsi, à court terme, le marché a déjà intégré une hausse des taux de 10 points de base.