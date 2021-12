La paire de devises USD/CAD est presque stable pour l'année. Après s'être négocié aussi bas que 1,20, il est revenu aux niveaux de janvier dernier. Qu'est-ce qui va conduire l'action des prix en 2022 ?

L'un des marchés les plus intéressants à négocier en 2021 était l'USD/CAD. Les deux devises qui composent cette paire étaient extrêmement volatiles, et, pendant un certain temps, elles ont même évolué de manière corrélée.

En premier lieu, la force du dollar américain en est la cause. Le billet vert s'est apprécié par rapport à ses pairs en 2021. Mais le dollar canadien a été tout aussi fort à certaines périodes de l'année. Parce qu'il dépend fortement du prix du pétrole, le dollar canadien peut diverger du sentiment général du marché.

Interprétation de l'image technique

Pour bien comprendre la signification du niveau de 1,30, il faut remonter jusqu'en 2019. C'est alors que le taux de change a formé un drapeau haussier qui a trouvé un support au-dessus du niveau de 1,30.

Après avoir cassé à la hausse, l'action des prix est restée haussière et a atteint 1,46, grâce aux marchés financiers digérant l'impact de la pandémie de COVID-19. Mais à mesure que les banques centrales intervenaient, et en particulier la Réserve fédérale, le prix du pétrole s'est redressé, et le dollar canadien a fait de même.

En cours de baisse, l'USD/CAD a de nouveau trouvé un support dans la zone pivot de 1,30, mais le support n'a pas réussi à tenir. Sur une cassure nette à la baisse, il a chuté jusqu'à 1,2, avant de rebondir.

Omicron pourrait avoir un impact sur le PIB canadien

Même si la population canadienne est hautement vaccinée, la nouvelle variante, l'Omicron, pose un risque pour le PIB canadien. Malgré le fait que l'emploi ait bondi de 154 000 en novembre, la productivité a chuté pour le cinquième trimestre consécutif. De ce point de vue, le dollar canadien risque de baisser davantage; ainsi, le biais USD/CAD est haussier jusqu'en 2021.

Les politiques de la Réserve fédérale et de la Banque du Canada divergent

Enfin, les deux banques centrales ont des politiques monétaires divergentes. La Banque du Canada a réduit ses achats d'actifs plus rapidement que la Fed compte tenu de l'inflation au Canada, atteignant 4,7 %, le plus élevé en 30 ans. En conséquence, les marchés anticipent désormais cinq hausses de taux l'an prochain, mais le risque est que l'inflation baisse en 2022 et que la Banque du Canada se resserre moins que ce que le marché prévoit.

Quant à la Réserve fédérale, c'est le contraire qui s'est produit. Au lieu de cela, il a annoncé le doublement de son programme de réduction, signalant un resserrement plus rapide. En tant que tel, il pourrait augmenter avant la Banque du Canada et entraîner d'autres hausses de taux en 2022.

Une fois de plus, la divergence des politiques monétaires soutient un passage au-dessus de 1,30. En tant que tel, attendez-vous à ce que la paire de devises déclenche des arrêts lors d'une clôture quotidienne au-dessus du niveau.