L'USD/JPY se négocie au-dessus de 116 pour la première fois en cinq ans. Est-il temps de s'attendre à un repli ? Voici ce que nous dit la théorie des vagues d'Elliott.

Un rallye implacable sur l'USD/JPY a commencé pendant la pandémie de COVID-19. Peu importe les nouvelles, les investisseurs ont vendu le yen japonais et acheté le dollar américain avec une telle conviction que le taux de change USD/JPY est passé de près de 100 à plus de 116 hier.

De plus, aucun retrait n'a existé jusqu'en haut. Le rallye montre cinq segments distincts, qui peuvent être interprétés comme une vague impulsive, mais il est trop tôt pour le dire. Selon les principes d'Elliott Waves, une prévision est le résultat d'un processus logique qui doit commencer à partir de périodes plus longues.

C'est ce qui donne de l'espoir aux ours – l'analyse sur des délais plus larges. Le calendrier hebdomadaire suggère que les investisseurs devraient se préparer à un repli.

2-4 ligne de tendance doit tenir

La perspective plus large révèle un schéma impulsif terminal. Dans un tel schéma, le marché reste la plupart du temps en dessous de la ligne de tendance 2-4, et une fausse cassure n'est possible que dans des conditions spécifiques.

Par conséquent, avant d'envisager une fausse cassure, les traders doivent travailler avec la possibilité que l'action des prix ne brise pas la ligne de tendance 2-4 avant la fin de la 5ème vague. En tant que tels, les ours agressifs peuvent vouloir vendre la paire ici car le marché est très proche de la ligne de tendance.

Pouvons-nous avoir une fausse cassure ?

La ligne de tendance 2-4 ne peut connaître une fausse cassure que dans deux circonstances. L'un est un plat avec un échec qui se forme comme la 5ème vague. Une autre est que la 5ème vague est un triangle.

Mais même ainsi, la cassure devrait s'estomper et un mouvement vers la zone pivot 100 est probable. Par conséquent, quel que soit le scénario de la 5e vague, la théorie des vagues d'Elliott suggère que le rallye se terminera probablement avec le mouvement actuel au-dessus de 116.

100 reste un domaine pivot

La zone ronde 100 reste cruciale. C'est la zone d'où la paire a rebondi après l'élection de Donald Trump en 2016. Alors que le marché boursier poursuivait son rallye, l'USD/JPY n'a pas suivi, étant plafonné par la ligne de tendance 2-4.

Si la ligne de tendance 2-4 était suffisamment forte pour offrir une résistance en premier lieu, peut-elle faire de même ?